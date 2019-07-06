"Іхтамнєтам" тут не місце! "Азов" потужно розгромив техніку терористів

Бійцям полку "Азов" вдалося знищити комплекс артилерійської розвідки та коригування "Зоопарк-1", який терористи "ДНР" підігнали на околицю Горлівки.

Окупанти мали намір відкрити вогонь по позиціях українських військових в районі Світлодарської дуги, проте не встигли цього зробити, повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Знищення техніки терористів Скріншот відео

"Комплекс вчасно помітили бійці полку "Азов", підняли в небо безпілотник і завдали вогневого ураження по ворожій техніці. За словами військових, цей комплекс є контрбатарейним сучасним радаром, проводиться в РФ і поставляється винятково з території країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Волонтери додали, що він є дуже рідкісним, дозволяє коригувати артилерію за будь-яких погодних умов без використання безпілотників і завдавати досить точних уражень.

"І тепер комплекс терористів трохи "пом'ятий". Українські вояки вкотре нагадують російським "іхтамнєтам": вам не місце на нашій землі", – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій. Успішну атаку по позиціях терористів здійснили бійці з бойової розвідувальної групи К-2 54 бригади ЗСУ. Спочатку вони підняли волонтерський дрон на саму гору терикону (він завис мало не над головами ворога), все зняли і проаналізували відео для оцінки обстановки, після чого завдали два точних удари.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!