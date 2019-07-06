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"Іхтамнєтам" тут не місце! "Азов" потужно розгромив техніку терористів

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Бійцям полку "Азов" вдалося знищити комплекс артилерійської розвідки та коригування "Зоопарк-1", який терористи "ДНР" підігнали на околицю Горлівки.

Окупанти мали намір відкрити вогонь по позиціях українських військових в районі Світлодарської дуги, проте не встигли цього зробити, повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Знищення техніки терористів

Знищення техніки терористів

Скріншот відео

"Комплекс вчасно помітили бійці полку "Азов", підняли в небо безпілотник і завдали вогневого ураження по ворожій техніці. За словами військових, цей комплекс є контрбатарейним сучасним радаром, проводиться в РФ і поставляється винятково з території країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

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Волонтери додали, що він є дуже рідкісним, дозволяє коригувати артилерію за будь-яких погодних умов без використання безпілотників і завдавати досить точних уражень.

"І тепер комплекс терористів трохи "пом'ятий". Українські вояки вкотре нагадують російським "іхтамнєтам": вам не місце на нашій землі", – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій. Успішну атаку по позиціях терористів здійснили бійці з бойової розвідувальної групи К-2 54 бригади ЗСУ. Спочатку вони підняли волонтерський дрон на саму гору терикону (він завис мало не над головами ворога), все зняли і проаналізували відео для оцінки обстановки, після чого завдали два точних удари.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
"Азов"повернись живим
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам националистического подразделения "Азов" из-за идеологических разногласий. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. "<...> военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", — рассказал он. Офицер пресс-службы добавил, что 4 июля в ходе конфликта между сослуживцами, возникшего после употребления спиртных напитков, был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ. При этом командование бригады скрыло факт инцидента и представило гибель солдата для вышестоящего командования как результат обстрела со стороны ЛНР.
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Ин Хозя
Ин Хозя
Потратил полторы минуты чтобы увидеть как технику подбивают, увидел чувачка в маске, технику заснятую на дрон, но подрыва не увидел! "фейк ньюз" (Д. Трамп)
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че , батальен ""железная дупа""уже вернулся с гейпарада?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Коваленко Николай, Ну типа очком своим насаживается?Или сначала минет?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Бабаев Бабай, вернулся и пердолит рашистов))) как то так
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