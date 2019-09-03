"Іхтамнєт?" У Росії похоронили терориста "ДНР". Фото окупанта

У Сисерті Свердловської області (Росія) поховали 23-річного терориста "ДНР" Микиту Дубінова ("Шаха"). Його ліквідували захисники України 9 серпня.

Про це повідомляє російське видання ZNAK, посилаючись на інформацію уральського відділення "Союзу добровольців Донбасу" у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

"9 серпня в Новоазовському районі "ДНР" загинув Микита Дубінов, позивний "Шах" із міста Сисерть Свердловської області. Микита отримав поранення у печінку, до госпіталю хлопця доправити не встигли", – йдеться у повідомленні пабліку окупантів.

Про те, як ліквідований терорист потрапив на територію України, в інтерв'ю сисертській газеті "Маяк" розповіла його сестра Людмила Дерев'янко.

Терорист "Шах" зі Свердловської області "Маяк"

"Микита народився і виріс у Сисерті. Навчався спочатку у школі №15, а коли вона зачинилася на ремонт, у школі №14. 10 і 11 класи закінчував на вечірній зміні. Призвали до армії. Проходив службу у військах ВМФ, на кораблі далекого плавання. Повернувся зі служби у 2015 році. Отримав середню спеціальну освіту з допуском роботи на екстремальній висоті. Але на цивілці пробув недовго. Пішов "служити за Батьківщину" за контрактом", – зізналася вона.

Де саме "служив" брат, Дерев'янко не уточнила, але на його сторінці у "ВКонтакте" є кілька фотографій у формі морської піхоти ВМФ. Один зі знімків зроблено на тлі 336-ї окремої гвардійської бригади ВМФ РФ, що розквартирована у місті Балтійську і є підрозділом Балтфлоту.

Командир групи, в якій Дубінов воював за "ДНР", уточнив, що загинув він на тій самій позиції, де у червні поранило його самого, – вона називається "Світанок".

Терорист "ДНР" Микита Дубінов ZNAK

"У зоні відповідальності нашого загону ця позиція найбільш витягнута, тобто може прострілюватися противником із трьох сторін. З флангів нас прикривають позиції сусідів. Група противника з шести-восьми осіб пройшла до нашої позиції з лівого флангу майже в тил. Сусіди, м'яко кажучи, їх проґавили. Була ніч, користуючись складками місцевості, група противника пройшла непоміченою повз позиції наших сусідів зліва. Не дійшла до наших позицій якихось 150 метрів, і була виявлена саме Микитою. Зав'язався бій. Група, користуючись рельєфом, відійшла. А за три години повернулася, і сусіди знову їх проґавили", – розповів терорист про ліквідацію свого підлеглого.

"Саме місце не давало можливості повністю проглянути улоговинку, зазирнути за пагорб, за яким ховалася і вела бій група противника. Стрілецькою зброєю вразити в нічному бою групу було вкрай складно. Вирішили вразити їх за допомогою автоматичного гранатомету. І в цей час Микита прийняв для себе сміливе рішення: полізти на дерево і скоригувати гранатомет. Зняв із себе засоби індивідуального бронезахисту, взяв тепловізор і поліз на дерево. Скоригувати так і не зміг: снайперським вогнем противника був убитий", – додав окупант.

Терорист "ДНР" Микита Дубінов на Донбасі ZNAK

Характерно, що на ще одній сторінці терористів "Русский патриот" у соцмережі "ВКонтакте" 2 вересня було опубліковано уточнені дані, згідно з якими за серпень в "ДНР" під час різних боєзіткнень загинули 35 російських окупантів. Дубінов числиться там під №19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними офіцера ЗСУ, полковника Анатолія Штефана (Штірліца) у серпні російсько-окупаційні війська на Донбасі втратили 40 осіб убитими і ще 55 бойовиків через серйозні поранення.

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