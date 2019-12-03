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4 грудня • оновлено в 01:44
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Їхав за українським паспортом: біля Криму зловили члена партії Путіна

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На КПВВ "Каланчак" на адмінкордоні з анексованим Кримом у вівторок, 3 грудня, було затримано члена партії "Единая Россия" Ігоря Кучерявого, який підтримував окупацію півострова.

Його спіймали близько 10:00 при виїзді з Херсона до Криму. За попередньою інформацією, на материковій частині України він хотів отримати український закордонний паспорт, передає ATR.

Затримання члена севастопольської регіональної політичної ради "Единой России" провела Служба безпеки України. Цьому сприяли активісти кримсько-татарської організації "Аскер".

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Їхав за українським паспортом: біля Криму зловили члена партії Путіна

Facebook Игорь Кучерявый

Представниця "Аскера" Евеліна Аріфова повідомила, що причиною затримання стало те, що Кучерявий є членом російської партії, а також активним учасником "російської весни".

Він брав участь в організації "загонів самооборони" Севастополя, а також отримав медаль Міноборони РФ "За повернення Криму".

Віцепрезидент Світового конгресу кримських татар Ленур Іслямов на своїй сторінці в Facebook зазначив, що під час допиту Кучерявий заявив: "Із тим, що видають у Криму, нікуди не поїдеш, а їздити хочеться".

Їхав за українським паспортом: біля Криму зловили члена партії Путіна

Facebook Игорь Кучерявый

Їхав за українським паспортом: біля Криму зловили члена партії Путіна

Facebook Игорь Кучерявый

Їхав за українським паспортом: біля Криму зловили члена партії Путіна

Facebook Игорь Кучерявый

Їхав за українським паспортом: біля Криму зловили члена партії Путіна

Facebook Игорь Кучерявый

Їхав за українським паспортом: біля Криму зловили члена партії Путіна

Facebook Игорь Кучерявый

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися нові фото порожнього Кримського моста, який з'єднує окупований український півострів із Росією.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Криму затримання фотографии паспорт
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Petrov Valery
Petrov Valery
Классика фейkа. Враньё начинается сразу с заголовка. Про то, что "Единaя Poссия" - партия Пуtина. И сколько правды во всём остальном?
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Petrov Valery
Petrov Valery
Классика фейка. Интересно, сколько в этой новине правды? Ложь первая: "Единая Россия" - партия Путина. Ложь вторая: задержан за членство в партии...
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