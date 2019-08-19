Ідуть в атаку: у штабі ООС повідомили тривожні новини з Донбасу

За минулу добу, 18 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Таким чином, інтенсивність атак збільшилася.

Як повідомляє прес-центр ООС, у результаті ворожих обстрілів втрат з боку українських сил не було.

ЗСУ на Донбасі ТСН

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік від Піщевика – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі біля Лебединського – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік від Павлополя – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Пєсків – із ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вчинив 2 обстріли Об'єднаних сил:

у районі Новолуганського – із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Луганського – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби, 19 серпня, противник вчинив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, і в районі Водяного – із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У той же час в штабі ООС уточнили, що 18 серпня, близько 18:00, в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув 1 військовослужбовець і 3 отримали поранення середньої і легкої тяжкості.

Надзвичайна подія сталася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами, уточнили там.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олексій Журавко опублікував копії документів про нібито скоєні злочини ЗСУ на Донбасі в 2014-2015 роках. Розтиражували їх першими російські ЗМІ. Це дає привід думати, що РФ почала нову кампанію проти ЗСУ.

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