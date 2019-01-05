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"Ідіть геть!" У Вінниці на журналістів напали біля церкви УПЦ МП: фото і відео з місця подій

8.2тЧитати матеріал російською

У Вінниці журналісти приїхали до храму, щоб висвітлювати анонсоване зібрання трьох митрополитів РПЦУ (УПЦ МП) Іонафана, Варсонофія і Агапіта, проте на них напала охорона.

Відповідні відео і фото публікує "33-й канал". Зазначається, що охорона храму була повідомлена про виконання професійних обов'язків фотокореспондентом видання Сергієм Химичем. Незважаючи на це, його грубо виштовхали за межі території церкви.

Ніхто зі священиків, які все це бачили, не заступився. Крім того, група людей кричала: "Вас не запрошували! Ідіть геть!".

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"Ідіть геть!" У Вінниці на журналістів напали біля церкви УПЦ МП: фото і відео з місця подій

Журналісти вже написали заяву в поліцію.

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області звільнили священиків, які оголосили про перехід під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.

Місце
Україна
Тег
УПЦ МП
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Два дебила паРашных ниже комментируют! Друг другу"отвечают" )))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Интересно, к Порошенко тоже просто так могут зайти в резиденцию ?! А потом когда охрана не пустит и скажет вас сюда не приглашали, журналисты напишут в полицию ?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Воронов Евгений, шо тебе, крыса помойная, "интересно"? Ты своему фюреру вопросы задавай. Ссышь? Правильно! Тебя там просто размажут.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Воронов Евгений, порошенке укрожурнализды даже вопрос неудобный сцутся задать. Пресс-конференция президента, о которой журналисты узнают вечером в субботу, а она на воскресенье назначена и надо успеть аккредитацию получить... так ни одна тварь не спросила, что же это за хрень такая? А ты хочешь... там одни шестёрки остались, работающие по заказу.
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