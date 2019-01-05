"Ідіть геть!" У Вінниці на журналістів напали біля церкви УПЦ МП: фото і відео з місця подій

У Вінниці журналісти приїхали до храму, щоб висвітлювати анонсоване зібрання трьох митрополитів РПЦУ (УПЦ МП) Іонафана, Варсонофія і Агапіта, проте на них напала охорона.

Відповідні відео і фото публікує "33-й канал". Зазначається, що охорона храму була повідомлена про виконання професійних обов'язків фотокореспондентом видання Сергієм Химичем. Незважаючи на це, його грубо виштовхали за межі території церкви.

Ніхто зі священиків, які все це бачили, не заступився. Крім того, група людей кричала: "Вас не запрошували! Ідіть геть!".

Журналісти вже написали заяву в поліцію.

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області звільнили священиків, які оголосили про перехід під юрисдикцію новоствореної Православної церкви України.