"ІДІЛовці із Ужгорода": у Росії вигадали нову загрозу

Російське командування дало розпорядження бойовикам шукати терористів ІДІЛ на Донбасі. За це їм обіцяна винагорода.
Про це пише Фашик Донецький у блозі, опублікованому на OBOZREVATEL .
"Пред'явити РФ нічого не може Україні, крім розп'ятого хлопчика і порожнього балона від монтажної піни. Тому Росія вирішила розіграти класну карту, мовляв Україна - це транзитна країна для терористів ІДІЛ", - підкреслив він.
За його словами, незабаром цей фейк розжене російська пропаганда.
"Що ми маємо у підсумку: скоро на всіх телеканалах РФ почнеться сезон дешевого постановочного кіно про ІДІЛовців із Ужгорода - Житомира - Івано -Франківська, яких спіймали і знешкодили доблесні ФСБшники на території РФ", - запевнив він.
І підсумував: "Мораль: затриманий українець-ІДІЛовець із Вінниці, Україна - країна-терорист, у Чернівцях готують терористів-смертників - усе це дуже скоро буде звучати на всіх в*тних телеканалах".
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі змінили тактику і активізувалися в темний час доби. 6 червня на території проведення Операції Об'єднаних сил застосовувалася тільки стрілецька зброя.
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