''Хунта, припини'': росіяни кинули за ґрати головного шпигуна ''ДНР''

Суд Москви засудив екс-главу "повітряної розвідки" самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР) Дмитра Лисаковського до шести років позбавлення волі, визнавши його винним у шахрайстві.

Такий же термін отримав його спільник Петро Чихун. Ще один фігурант справи - Михайло Чернов отримав 11 років позбавлення волі, передає ТАСС.

Після судового засідання мати Лисаковського Тетяна Коцубанова заявила, що вирок буде оскаржений.

Зокрема, суд визнав їх винними за ч. 4 ст. 159 КК РФ ( "Шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великому розмірі"). Слідство і суд встановили причетність фігурантів до рейдерського захоплення старовинного особняка на Гоголівському бульварі в центрі Москви. Ця будівля була побудована архітектором Матвієм Козаковим для сім'ї декабриста Наришкіна.

Дмитро Лисаковскій/Facebook

Крім того, в причетності до рейдерського захоплення підозрюють колишню суддю арбітражного суду Ірину Баранову і адвоката з Нижнього Новгорода Євгенія Рижова. Вони раніше покинули Росію.

Лисаковскій з 2014 року брав участь в бойових діях на Донбасі. В "ДНР" він займався "розвідкою" з використанням безпілотних літальних апаратів. Незадовго до арешту претендував на пост "командира ППО".

Вирок прокоментував український журналіст в своєму Twitter. "Хунта, що ти робиш, припини", - написав він.

Суд в Москві засудив екс-главу розвідки ДНР до шести років колонії.



Хунта, що ти робиш, припини pic.twitter.com/pI0bAIEeeh - Денис Казанський (@den_kazansky) 12 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила екс-заступника голови Вищого Господарського суду на фінансуванні терористів "ДНР".

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