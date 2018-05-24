"Газові атаки": хто труїть українських школярів

У соціальних мережах закликають українських школярів розпилювати газ у навчальних закладах. Можливо, це одна з причин масових отруєнь дітей під час навчання. Психологи кажуть: підліткова аудиторія - сприятливе середовище для подібних закликів. А за подібними групами стоять дорослі люди, які самі не вийшли з підліткового віку і не розуміють ступеня відповідальності.

Журналісти OBOZREVATEL зёясовували, хто труїть школярів і як уникнути масових отруєнь на урочистих лінійках.

Заклики у соцмережах

У соцмережах вже знайшлися групи, де школярів закликають, м'яко кажучи, хуліганити і зривати навчальні процеси.Так, у групі Challenge Completed ще на початку квітня закликали купити газовий балончик і зірвати урок. А потім відзвітувати як пройшло: школу евакуювали, клас розпустили...

Закликають зірвати уроки за допомогою балончика ВКонтакте

У кіберполіції України OBOZREVATEL сказали, що як тільки в українських школах почали масово розпилювати газ, вони відразу звернули на це увагу. "Щоправда, ми знайшли групи, які з'явилися вже після двох випадків у школі. Тому подумали, що хтось спеціально провокує вже після цих подій", - сказали нам у кіберполіції.

Упевнені в безкарності

Психолог Наталя Валедова пояснює, що так тягне підлітків у подібні групи. "У підлітковому віці діти починають шукати своє місце в суспільстві і дуже гостро це переживають. Для них сила, особливо руйнівна - більш значуща, ніж якісь хороші або добрі справи. І тут треба відзначити вплив сучасних ЗМІ та Інтернету. Головне, що розуміють підлітки, всі ці погані вчинки залишаються безкарними, і це вселяє в них віру - подумаєш, зробив щось погане, якщо зловлять, то все одно відпустять", - каже психолог.

Також на думку Наталії Валедової, подібні події народжують у дітей та підлітків почуття незахищеності. "Я зараз часто чую від підлітків, від дітей приблизно з 9 років, що вони відчувають страх за себе і свою родину", - каже психолог.

Керують "підлітки"

Віце-президент Української асоціації психоаналізу Володимир Мамко вважає, що підлітки - це найбыльш сприйнятлива частина суспільства для подібних груп у соцмережах.

"Діти долучаються до якогось руху. Хтось їм нашіптує, що це добре (як тимурівці свого часу). Вони розуміють, що зайняли певне місце в якомусь суспільстві. А розпилення газу - це такий собі символічний акт, визначний для цієї групи. Він зробив це і його похвалили - ти молодець. Насправді така проста схема дозволяє легко керувати великими масами людей. А підлітки -найчутливіший контингент. Вони починають дозрівати, шукати себе. І саме ця аудиторія і ведеться на такі повідомлення", - каже Мамко.

А ось що стосується тих, хто стоїть за цими групами, їх організовує, то Мамко не радить шукати особливої змови. "Керують подібними групами в соцмережах дорослі люди, які по суті своїй залишаються підлітками. Вони не пройшли цей етап, залишилися в підлітковому віці. Вони можуть усвідомлювати, а можуть і не усвідомлювати ступінь відповідальності того, що вони роблять. За гроші так керувати подібними групами мало хто буде", - вважає експерт.

Газ у Харківській школі розбризкав учень Фото: Олег Головков / Facebook

Лінійки на свіжому повітрі

Наприкінці травня в Україні за традицією проходять урочисті лінійки, останні дзвоники, випускні. І можна припустити, що комусь із школярів знову прийде в голову розпилити балончик із газом.

У Міністерстві освіти вже твердо заявили, що скасовувати урочисті лінійки ніхто не буде. А також закликали посилити заходи безпеки та охорону у школах.

"Я можу сказати лише одне, з огляду на погоду краще проводити такі заходи на свіжому повітрі. Такий газ на повітрі швидко розкладається і шкоди принесе менше", - каже експерт із безпеки Сергій Шабовта.

Експерт звертає увагу, що в Україні подібні засоби захисту з їдким газом дуже легко купити. "Ніхто не стежить за тим, кому продають. Придбати можна китайські балончики в соцмережах, і коштують вони недорого", - говорить Шабовта.

В інтернеті балончики типу "Терен" або "Черемха" можна купити за 55-60 грн. В інструкції зазначено, що ним можна захищатися від собак і людей в разі небезпеки.

Також, на думку Шабовти, посилення охорони у школах нічого не дасть. "У держави грошей немає, хоча безпеку навчальних закладів це одне з важливих завдань МОН. Нерідко спостерігаю, як у школах працює один охоронець, який крім цього ще ключ видає і реєструє, хто прийшов до школи і хто пішов. А у батьків грошей на нормальну охорону немає. В результаті ми маємо і подібні газові атаки. І бійки, знущання школярів зі своїх однокласників. Потім всі ці відео викладають в Інтернет", - вважає експерт.