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18 листопада • оновлено в 11:14
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/ Розслідування

''Хотіли захистити кар’єру і розслідувати ще 20-25 років!'' Рябошапка зробив гучну заяву щодо справ Майдану

3.2т
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих.

Водночас він запевнив, що ці випадки не будуть "поховані". Про це генпрокурор розповів у інтерв'ю Kyiv Post.

За його словами, до того, як він прийшов на посаду, прокуратура упродовж п'яти років проводила розслідування вбивств на Майдані, однак не продемонструвала майже ніяких результатів.

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

"Вони були зацікавлені у розслідуванні цих справ якомога довше, щоб захистити свою кар'єру. Ми витратили 170 млн грн лише на заробітну плату прокурорів у цих справах", – сказав Рябошапка, додавши, що ті нібито були б не проти ще на 20-25 років затягнути ці розслідування.

Він зазначив, що нерозкриття убивств на Майдані демонструє неефективність прокурорів чи неправильно розставлені ними пріоритети. Проте запевнив, що "не збирається поховати всі ці справи".

Генпрокурор наголосив, що його особливо непокоять нерозкриті вбивства понад 100 демонстрантів під час так званої кульмінації 100-денної Революції Гідності. Адже серед них є багато працівників силових органів, які, однак, уже давно змогли виїхати за кордон.

"Вбивства – найважливіші випадки. Мені шкода, що ми навіть не досягли середнього рівня тих, хто пов'язаний із ними… Дуже багато підозрюваних із міліції та поліції, деякі люди, пов'язані з Майданом, підозрювані – заступники міністрів чи міністри. Але ми до них не дійшли. Багато з них за кордоном", – додав Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Теми
Розстріли на Майдані Євромайдан небесна Сотня
Особа
Руслан Рябошапка
Теги
Революція Гідності розслідування Офіс генерального прокурора України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Убийство 2 мая в Одессе расследуйте!!!!!!!!!
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фил филька
фил филька
недавно услышал историю об одной женщине которая в списке небесной сотни. она была со справкой из психушки (ну это ладно - парубий ваще премьером был) и погибла от гангрены поранив палец при открывании консервной банки! и это герой небесной сотни) майдановцы как вы умудрились облапошить огромную страну и миллионы украинцев - я не понимаю)))
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фил филька
фил филька
но стоит канеш отдать вам должное - облапошили таки. и потом целых пять лет им спагетти по ушам развешивали)
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Хо Хол
Хо Хол
Ну, а как иначе? Убийцы будут расследовать свои преступления?
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