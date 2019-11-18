''Хотіли захистити кар’єру і розслідувати ще 20-25 років!'' Рябошапка зробив гучну заяву щодо справ Майдану

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих.

Водночас він запевнив, що ці випадки не будуть "поховані". Про це генпрокурор розповів у інтерв'ю Kyiv Post.

За його словами, до того, як він прийшов на посаду, прокуратура упродовж п'яти років проводила розслідування вбивств на Майдані, однак не продемонструвала майже ніяких результатів.

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Руслан Рябошапка

"Вони були зацікавлені у розслідуванні цих справ якомога довше, щоб захистити свою кар'єру. Ми витратили 170 млн грн лише на заробітну плату прокурорів у цих справах", – сказав Рябошапка, додавши, що ті нібито були б не проти ще на 20-25 років затягнути ці розслідування.

Він зазначив, що нерозкриття убивств на Майдані демонструє неефективність прокурорів чи неправильно розставлені ними пріоритети. Проте запевнив, що "не збирається поховати всі ці справи".

Генпрокурор наголосив, що його особливо непокоять нерозкриті вбивства понад 100 демонстрантів під час так званої кульмінації 100-денної Революції Гідності. Адже серед них є багато працівників силових органів, які, однак, уже давно змогли виїхати за кордон.

"Вбивства – найважливіші випадки. Мені шкода, що ми навіть не досягли середнього рівня тих, хто пов'язаний із ними… Дуже багато підозрюваних із міліції та поліції, деякі люди, пов'язані з Майданом, підозрювані – заступники міністрів чи міністри. Але ми до них не дійшли. Багато з них за кордоном", – додав Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2019 року правозахисники сімей Небесної Сотні звернулися до української влади з вимогою невідкладно створити у структурі ДБР окреме управління, яке займатиметься справами Євромайдану. Вони побоюються, що слідство може просто зупинитися.

З 20 листопада слідство у справах Майдану зупиниться на невизначений час. Причина в тому, що Рада так і не проголосувала за необхідні правки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування. Відтак органи прокуратури втратять слідчі функції, після чого справи Майдану перейдуть до НАБУ і ДБР.

21 листопада 2019 року Україна відзначатиме шосту річницю початку протестів у Києві, які отримали назву Євромайдан. У результаті окремі акції переросли у Революцію Гідності. За весь час протестних акцій силовики вбили майже 100 осіб.

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