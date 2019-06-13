Хотіли підірвати: на Харківщині ФСБ Росії готувала диверсію

У Харківській області завербований ФСБ Росії місцевий житель готувався підірвати водопідготовчий комплекс, щоб відключити воду на території всього Харкова і міста Лозова.

Чоловік був затриманий після закладання і спроби підриву вибухового пристрою на території комплексу "Дніпро" КП "Харківводоканал" у селищі Краснопавлівка, повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

Вибухівку він встановив поруч із ємностями із хлором, які допомагають в очищенні води і після пошкодження відновленню не підлягають. Потужність пристрою дорівнює двом кг тротилу. Вибух, за словами працівників спецслужби, міг призвести до дестабілізації обстановки у регіоні.

Затриманий Facebook Служба безпеки України

Затримання Facebook Служба безпеки України

"Громадянину України оголосили про підозру у злочині за ст. 113 КК "Диверсія". Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", — уточнили правоохоронці.

Вибухівка Facebook Служба безпеки України

Як писав OBOZREVATEL, у Запоріжжі 7 червня планувався масштабний теракт у людному місці. Замовником злочину було "МДБ ДНР", виконавцем — житель Донецької області.

Він сховав вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

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