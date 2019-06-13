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Хотіли підірвати: на Харківщині ФСБ Росії готувала диверсію

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У Харківській області завербований ФСБ Росії місцевий житель готувався підірвати водопідготовчий комплекс, щоб відключити воду на території всього Харкова і міста Лозова.

Чоловік був затриманий після закладання і спроби підриву вибухового пристрою на території комплексу "Дніпро" КП "Харківводоканал" у селищі Краснопавлівка, повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

Вибухівку він встановив поруч із ємностями із хлором, які допомагають в очищенні води і після пошкодження відновленню не підлягають. Потужність пристрою дорівнює двом кг тротилу. Вибух, за словами працівників спецслужби, міг призвести до дестабілізації обстановки у регіоні.

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Затриманий

Затриманий

Facebook Служба безпеки України

Затримання

Затримання

Facebook Служба безпеки України

"Громадянину України оголосили про підозру у злочині за ст. 113 КК "Диверсія". Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", — уточнили правоохоронці.

Вибухівка

Вибухівка

Facebook Служба безпеки України

Як писав OBOZREVATEL, у Запоріжжі 7 червня планувався масштабний теракт у людному місці. Замовником злочину було "МДБ ДНР", виконавцем — житель Донецької області.

Він сховав вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

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Місце
УкраїнаХарків
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Питон Каа
Питон Каа
Так а че, по Бабченко они больше работать не будут, надо же завершить начатое...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Клоуны из СБУ похоже по жребию друг друга задерживают, как россиянских шпигунов, поэтому и рожи всегда замазаны. ФСБ почему-то не стесняется лица задержанных рагулей показывать и их ФИО публиковать.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Если хоть 0,1% был правдой то визг стоял бы до небес.
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
Пушкин Серёга, если бы хотя бы они сами в это верили, то вонь на весь мир стояла
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Пушкин Серёга, ?!? А на россии почему такая истерика и вечная борьба с "терроризмом"?!?
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