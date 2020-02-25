Хотіла підірвати поїзд: Верховний суд підтвердив термін для диверсантки з "ДНР"

Верховний суд підтвердив покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років для диверсантки з "ДНР".
Таким чином, суд погодився з позицією прокурора Офісу Генерального прокурора, залишивши в силі рішення судів попередніх інстанцій, повідомили на сайті ОГП.
Жінка з диверсійно-розвідувального підрозділу "Інтернаціональна бригада №15" терористичної групи "Кальміус" намагалася підірвати залізничний склад в районі міста Запоріжжя. Диверсантка встановила на шляхах "гальмівний башмак" з гранатою, щоб поїзд зійшов з рейок і перекинувся.
Верховний суд підтвердив термін для диверсантки з "ДНР"
aif.ua
Як писав OBOZREVATEL раніше, терористи з Донецької області отримали величезні тюремні терміни за замах на диверсію.
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