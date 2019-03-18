Холодницького застукали у Львові в робочий час

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у робочий час прилетів до Львова, щоб привітати свою вчительку з почесним званням.

Про це повідомляє Zaxid.net. Відзначається, що нагорода вчительці англійської мови Львівської лінгвістичної гімназії Ілик Софії присвоєна указом президента України від 6 березня 2019 року.

Офіційне вручення відбулося в актовому залі гімназії в понеділок, 18 березня, о 15:00.

Назар Холодницький Zik

"Сьогодні я швидше провів усі наради, щоб встигнути прийти сюди. Я пам'ятаю цей зал, пам'ятаю багатьох із вас, поважаю і дякую за те, що дали дорогу в життя", — сказав під час виступу Холодницький.

Керівник САП також згадав кілька курйозних випадків під час свого навчання в школі: розбите вікно та спроби перевірити, чи працює пожежний шланг. Далі Холодницький зайняв місце в першому ряду поруч із головою Львівської ОДА Синюткою Олегом.

zaxid.net

zaxid.net

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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