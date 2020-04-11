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12 квітня • оновлено в 01:14
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"Холод собачий, вода по 40 грн": українців, які прилетіли з ОАЕ, відвезли на обсервацію під Київ

26.7т
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Українці, які 10 квітня повернулися з ОАЕ, поскаржилися на умови обсервації в санаторії "Україна" у Ворзелі Київської області.

Туди громадян відправили в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 (щоб подивитися відео, поскролльте новина вниз).

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Як передає Pavlovsky news в Facebook, проживання в номерах санаторію платне: одномісний номер обійдеться в 850 грн, двомісний – в 750 грн з людини. Вартість послуг залишається на рівні собівартості.

Українці поскаржилися на умови обсервації у Ворзелі

Українці поскаржилися на умови обсервації у Ворзелі

колаж

"При цьому участь у програмі обсервації дає можливість не зупиняти роботу лікарні, платити підвищену зарплату персоналу і утримувати інфраструктуру", – відзначили журналісти.

За їх словами, обсервацію охороняють не так посилено, як в "Козацькому" і "Пущі". "На території всього кілька поліцейських", – сказано в повідомленні.

Санаторій на сьогодні заповнений на 50%, до 15 травня планується повне завантаження. Персонал проінструктований, всім видали необхідні засоби захисту.

Санаторій "Україна" у Ворзелі

Санаторій "Україна" у Ворзелі

facebook.com/pavlovskynews

Санаторій "Україна" у Ворзелі

Санаторій "Україна" у Ворзелі

facebook.com/pavlovskynews

Санаторій "Україна" у Ворзелі

Санаторій "Україна" у Ворзелі

facebook.com/pavlovskynews

Санаторій "Україна" у Ворзелі

Санаторій "Україна" у Ворзелі

facebook.com/pavlovskynews

Одна з українок в свою чергу записала відео, в якому поскаржилася, що в санаторії дуже холодно. Як стверджує вона, передавати будь-які продукти або речі ззовні заборонено, а харчування в "Україні" платне.

"Просто собачий холод ... навіть ковдра не рятує. Нас не випускають на вулицю і взагалі кажуть сидіти по кімнатах", – поскаржилася дівчина. Харчування на два тижні, як додала вона, коштує 160 доларів.

Один з номерів в "Україні"

Один з номерів в "Україні"

Скріншот

Один з номерів в "Україні"

Один з номерів в "Україні"

Скріншот

Один з номерів в "Україні"

Один з номерів в "Україні"

Скріншот

Чеки за проживання та харчування

Чеки за проживання та харчування

Скріншот

Меню в санаторії

Меню в санаторії

Скріншот

"Якщо хтось хоче бути один в номері – треба платити як за двох! Харчування людям обійшлося в 4850 грн, при цьому воно жахливе. На фотографії сніданок на одну людину. Води взагалі немає, тільки 0,5 в склі за 40 грн", – поділилися обсервірованная.

Сніданок в санаторії

Сніданок в санаторії

Telegram-канал PavlovskyNews

Сніданок в санаторії

Сніданок в санаторії

Telegram-канал PavlovskyNews

Пізніше Ворзельська сільрада відзвітувала, що питання з теплопостачанням санаторію "Україна" вирішили. Сільрада, Бучанська ОТГ і окремі особи допомогли з закупівлею всього необхідного, в тому числі санітарних та захисних засобів.

"Людям нададуть 180 наборів шампунів, 200 літрів антисептиків, 1 тис. бахіл, 348 пляшок води", – передає Pavlovsky news.

"Холод собачий, вода по 40 грн": українців, які прилетіли з ОАЕ, відвезли на обсервацію під Київ

Telegram-канал PavlovskyNews

"Холод собачий, вода по 40 грн": українців, які прилетіли з ОАЕ, відвезли на обсервацію під Київ

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, евакуйовані з ОАЕ українці прилетіли в аеропорт "Бориспіль" 10 квітня. Цей же літак також доставив в країну першу партію гуманітарної допомоги від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн для боротьби з COVID-19.

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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Цеж санаторий под Каломойским?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
нех..было шастать,..путешественникики х.евы.
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2
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Витёк Шендурович, пococu пucю, дypuк
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Pegasman Partagas, убей их!
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Єршов Віктор
Єршов Віктор
Хотели отдохнуть, вот и отдыхайте...
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