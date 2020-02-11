"Рятують Росію": ватажок "ДНР" видав безглузде пояснення війни на Донбасі

Ватажок батальйону "Схід" "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що терористи нібито бережуть Росію від війни, вбиваючи українців.

Безглуздий вислів з'явився у вівторок, 11 лютого, в його Telegram-каналі. Таким чином пособник окупантів відреагував на новини про ліквідацію 4 терористів "ЛНР".

"Ця трагедія примітна тільки тим, що відразу кілька осіб на одній позиції, а так повсюдна загибель наших бійців – норма. Але чи звинувачую я Україну? Ні. Вона робить свою справу. Її завдання – нас вбивати, – і вона нас вбиває. Що в цьому дивного? У їх діях – нічого. З нами ж вони ні про що не домовлялися?" – видав у дусі роспропаганди терорист.

Ходаковський заговорив про порятунок Росії від війни novosti.dn.ua

Далі він спробував всіляко виправдати РФ. "Росія – не сторона конфлікту. В тому, що відбувається протиприродне лише одне: те, що ми дозволяємо це робити без відповіді і безкарно", – висловився Ходаковський.

За його словами, "своїми жертвами терористи не дозволяють втягнути Росію в масштабний конфлікт".

"Не знаю, наскільки таке припущення зріле, але нехай буде так. Але, як мені здається, точкова, але ефективна реакція ситуацію сильно не похитнула б, але декого протверезила б. І так щодо кожного порушення. Чесно кажучи, набрид вже цей "плач Ярославни", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артилерійський обстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.

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