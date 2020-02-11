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11 лютого • оновлено в 22:34
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"Рятують Росію": ватажок "ДНР" видав безглузде пояснення війни на Донбасі

3.4т
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Ватажок батальйону "Схід" "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що терористи нібито бережуть Росію від війни, вбиваючи українців.

Безглуздий вислів з'явився у вівторок, 11 лютого, в його Telegram-каналі. Таким чином пособник окупантів відреагував на новини про ліквідацію 4 терористів "ЛНР".

"Ця трагедія примітна тільки тим, що відразу кілька осіб на одній позиції, а так повсюдна загибель наших бійцівнорма. Але чи звинувачую я Україну? Ні. Вона робить свою справу. Її завданнянас вбивати,і вона нас вбиває. Що в цьому дивного? У їх діяхнічого. З нами ж вони ні про що не домовлялися?" – видав у дусі роспропаганди терорист.

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Ходаковський заговорив про порятунок Росії від війни

Ходаковський заговорив про порятунок Росії від війни

novosti.dn.ua

Далі він спробував всіляко виправдати РФ. "Росіяне сторона конфлікту. В тому, що відбувається протиприродне лише одне: те, що ми дозволяємо це робити без відповіді і безкарно", – висловився Ходаковський.

За його словами, "своїми жертвами терористи не дозволяють втягнути Росію в масштабний конфлікт".

"Не знаю, наскільки таке припущення зріле, але нехай буде так. Але, як мені здається, точкова, але ефективна реакція ситуацію сильно не похитнула б, але декого протверезила б. І так щодо кожного порушення. Чесно кажучи, набрид вже цей "плач Ярославни", – додав він.

"Рятують Росію": ватажок "ДНР" видав безглузде пояснення війни на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артилерійський обстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Олександр Ходаковський
Місце
Україна
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Дудко Олег
Дудко Олег
Америка воюет с Россией на территории Украины, Россия воюет с ИГИЛ на территории Сирии. А зачем воевать на своей?
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Дудко Олег, только ты не "воюешь" с активными петухами, которые очко твоё шлифуют, а дружишь с ними :) Потому что пассивненький :)))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Вот это помои вливают в бошки русаков, такой бред может лишь больной на голову твердить. Жаль простой народ, они идут как пушечное мясо власть имуих, ради их прибыли и широких карманов.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он прав на 100%. Путину потомки нынешних украинцев будут памятники ставить за то что отвел вoйну между США и Россией в Сирию и дальше.
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