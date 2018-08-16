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"Хочуть його смерті!" Сестра Сенцова розкрила жорстокий план Кремля

2.5тЧитати новину російською

Затягування процесу обміну в'язня Кремля Олега Сенцова може свідчити про те, що Росія бажає смерті українському режисерові.

Про це заявила сестра Сенцова режисер Наталя Каплан в інтерв'ю "Дождю", зазначивши, що "з цієї теми є тільки конспірологічні всякі теорії".

"Одна з чуток, з дипломатичних джерел, що дійсно хочуть смерті Олега в науку іншим політв'язням, щоб більше нічого не вимагали, а сиділи собі тихенько, свої терміни мотали і все", - розповіла вона.

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У кращому випадку: з'ясувалося, скільки ще протягне Сенцов

"Можливо, йдуть торги. Але, знову ж таки, я не знаю, що хоче Путін натомість на життя Олега. Складно сказати", - додала сестра Сенцова.

Олег Сенцов

Delo.ua

Нагадаємо, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в полярному місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Росії повідомили про рішення щодо Сенцова після надходження двох клопотань про помилування українського політв'язня.

Також напередодні сестра Сенцова розповіла, що Олег знаходиться в передкризовому стані.

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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А в чём проблема?Его что,голодать кто-то заставляет?Он просто моральный мазохист и растягивает удовольствие.Когда помрёт,то остальные поймут,что толку от этой затеи ноль и сберегут своё здоровье и жизни.Кстати,любимая вами Тэтчер так и поступила.Всё было сделано в духе обретённой вами демократии:"Они сами выбрали свою судьбу."
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Больше всех его смерти хотят сами хохлы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Надо было его при задержании... Потом прикопать или скормить зверушкам. Больше бы было пользы.
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