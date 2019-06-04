"Харків – російське місто": у Соловйова видали новий маразм про Україну

Громадський діяч з Ізраїлю Яків Кедмі, який активно підтримує російську окупацію українських територій, назвав Харків споконвічно російським містом.

Більш того, він висунув божевільну теорію про те, що українським це місто нібито стало тільки через великодушне рішення радянського диктатора Володимира Леніна. Маразматичний фейк українофоб озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Харків Politeka

"Харків – російське місто. Його зробив українським Володимир Ленін, намагаючись якось дати Україні, яку він створив, якусь економічну підтримку", – висловився несамовитий прихильник російської агресії проти України.

Яків Кедмі Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кедмі озвучив в ефірі у Соловйова сценарій перетворення України на федерацію з подальшим її приєднанням до Росії. Першою ціллю він назвав місто Одесу.

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