"Хаотично тікають": в мережі показали потужні удари ВСУ по бойовиках на Донбасі

У мережі показали, як українські військові знищили позицію терористів на Донбасі за 15 хвилин.

Фонд "Повернись живим" оприлюднив відповідне відео, зазначивши, що бойовики хаотично тікають від ударів ВСУ.

"Ваша допомога і наша клопітка праця в навчанні підрозділів по програмі ГРК Броня - Armor, одночасно з повним забезпеченням військових всіма необхідними гаджетами для проведення аєророзвідки і коректування вогню, приносять чергові досягнення. Декілька днів підготовки, інтенсивних тренувань і всього за 15 хвилин роботи розвідників у ворога знищені бліндажі, підбиті дві одиниці техніки, а самі бойовики хаотично тікають, надовго втрачаючи бажання обстрілювати цивільних", - сказано в повідомленні.

У фонді запропонували уявити, яким може бути результат при оснащенні коптером з тепловізійною головою для роботи в темний час доби.

"Ми не зупиняємось на досягнутому і продовжуємо інтенсивно навчати підрозділи і забезпечувати їх всіма необхідними приладами, які в кінцевому результаті завдають непоправних втрат окупантам", - сказано в повідомленні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше фонд показав, як розвідники першого батальйону 54-ї бригади покарали ворога на Донбасі.