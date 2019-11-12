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15 листопада • оновлено в 01:07
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Хабарниця в Офісі Зеленського: названо ім'я затриманої спільниці

13.7т
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За підозрою в шахрайстві Національне антикорупційне бюро затримало спільницю директорки департаменту Офісу президента Світлани КондзеліВікторію Лісничу.

Вона була заступницею колишнього міністра культури України Михайла Кулиняка. Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в ОП.

Цю посаду жінка обіймала з вересня 2010 до жовтня 2011 року. У січні 2012 року Кулиняк призначив її гендиректоркою заповідника "Києво-Печерська Лавра" (в серпні її звільнили).

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Цього ж року вона була призначена заступницею генерального директора київського заводу "Більшовик".

У серпні 2012 року Ліснича стала фігуранткою відразу декількох скандалів. Її звинуватили в безпідставних масових звільненнях, отриманні хабаря, махінаціях із документами і підтримці "сірих" фінансових схем. Вона спростовувала всі закиди на її адресу.

10 серпня Мінкульт звільнив її з посади у зв'язку з грубими порушеннями трудового законодавства та умов контракту між нею і міністерством.

Вікторія Ліснича

Вікторія Ліснича

ТСН

Як писав OBOZREVATEL, 12 листопада співробітники НАБУ затримали за підозрою в шахрайстві та хабарництві директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації в ОП Світлану Кондзелю.

Вона нібито вимагала 300 тисяч доларів за допомогу у влаштуванні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Світлана Кондзеля
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України хабар шахраї Офіс президента
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Луговской Николай
Луговской Николай
Неплохо! Но,Ребята,-это еще не "крупная рыба"!!! Будьте смелее-Родина ждет от вас куда большего!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
"новые лица" гребут не хуже старых.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Рожа типичная для сброда Зе. Истинно кацaпская самка. Фамилия, однако!
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