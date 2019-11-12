Хабарниця в Офісі Зеленського: названо ім'я затриманої спільниці

За підозрою в шахрайстві Національне антикорупційне бюро затримало спільницю директорки департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі – Вікторію Лісничу.

Вона була заступницею колишнього міністра культури України Михайла Кулиняка. Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в ОП.

Цю посаду жінка обіймала з вересня 2010 до жовтня 2011 року. У січні 2012 року Кулиняк призначив її гендиректоркою заповідника "Києво-Печерська Лавра" (в серпні її звільнили).

Цього ж року вона була призначена заступницею генерального директора київського заводу "Більшовик".

У серпні 2012 року Ліснича стала фігуранткою відразу декількох скандалів. Її звинуватили в безпідставних масових звільненнях, отриманні хабаря, махінаціях із документами і підтримці "сірих" фінансових схем. Вона спростовувала всі закиди на її адресу.

10 серпня Мінкульт звільнив її з посади у зв'язку з грубими порушеннями трудового законодавства та умов контракту між нею і міністерством.

Вікторія Ліснича ТСН

Як писав OBOZREVATEL, 12 листопада співробітники НАБУ затримали за підозрою в шахрайстві та хабарництві директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації в ОП Світлану Кондзелю.

Вона нібито вимагала 300 тисяч доларів за допомогу у влаштуванні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

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