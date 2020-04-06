Ґвалтували та підпалювали тіло: засуджені розповіли про тортури в колонії під Харковом

Засуджених у Олексіївській колонії, Харківської області піддають жорстким тортурам і мукам: людей ставлять на "розтяжку", б'ють і ґвалтують.

Про це "Слідство.Інфо" повідомили в'язні, які перебувають у колонії. Засуджений Максим Харламов розповів, що в'язниця відома тим, що тут "ламають" людей.

"Людей, яких хотіли покарати, відводили на четвертий поверх, що над оперчастиною. Загортали у скотч, надягали пакет на голову, кийки засовували в різні місця. Керував цим один із оперуповноважених. Він називав такі методи "мистецтвом тортур", – розповів Харламов.

Олексіївська колонія

Раніше уповноважена з прав людини Людмила Денисова також повідомляла про тортури в колонії.

"Одному із засуджених були нанесені опіки в області сідниць і анального отвору", – повідомляла вона, додавши, що в'язня перевели в іншу колонію.

Максим Харламов Скріншот

Однак тортури в колонії продовжилися, про що анонімно журналістам розповіли в'язні.

"Шість із половиною днів я лежав прив'язаний до ліжка і з шапкою на очах. У туалет ходив під себе. Тоді ж з'явилися опіки в районі сідниць. За що це? Не знаю. За те, що просив свого адвоката, щоб нормальне харчування давали, дотримувалися елементарних законних принципів, на які ми маємо повне право" – поділився один із них..

Колишній в'язень колонії Максим Карась також розповів про тортури.

"Один із різновидів знущань – так звана "склянка". Це камера в черговій частині на зразок клітки. Туди приводять, роздягнувши наголо. Руки долонями до себе піднімають вгору, ноги розтягують майже на шпагат. У такій позі можеш простояти від декількох годин до декількох діб. Паралельно заходять і б'ють руками, ногами, палицями", – згадував він.

Максим Карась Скріншот

Крім того, Карась зазначив, що через помічників адміністрації можна було заплатити за те, щоб не били або щоб не працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі судитимуть поліцейських, які катували затриманих.

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