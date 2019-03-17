Гуркіт і спалахи: в Маріуполі запанікували через "масштабну пожежу" на "Азовсталі", там спростовують

У мережі заявили, що в неділю, 17 березня, в Маріуполі сталася пожежа на території меткомбінату "Азовсталь". Представники компанії спростували інформацію про НП.

Як повідомляє міський портал 0629, пожежа нібито сталася в районі доменного цеху. Над підприємством помітили заграву, схожу на стовп вогню і дим (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"З боку видно, що щось горить між мартенівським цехом і доменним. Можливо це горить трансформатор", — повідомляли очевидці.

0629.com.ua

Вони також розповіли, що бачили "полум'я з періодичними спалахами", а також чули гуркіт.

Водночас у прес-службі підприємства інформацію про пожежу не підтвердили, заявивши, що йде звичайний технологічний процес.

0629.com.ua

0629.com.ua

0629.com.ua

"Зарево в небі над "Азовсталлю" — наслідок звичайного зливу шлаку, попутних продуктів виробництва, а не пожежа", — сказано в повідомленні.

"Ця процедура обов'язкова у виробництві та не несе підвищеного навантаження на навколишнє середовище. 17 березня, з 18 до 19 години, проводився злив на трьох ділянках. З огляду на те, що час доби темний, утворилося яскраве світіння, яке могли бачити мешканці міста", — додали в прес-службі.

У компанії також підкреслили, що подібна ситуація абсолютно штатна і контрольована.

Як писав OBOZREVATEL, у російській Пермі 17 січня сталася пожежа у великому бізнес-центрі. Щоб врятуватися від вогню, люди були змушені вистрибувати з вікон.

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