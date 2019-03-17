|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Гуркіт і спалахи: в Маріуполі запанікували через "масштабну пожежу" на "Азовсталі", там спростовують

Читати матеріал російською

У мережі заявили, що в неділю, 17 березня, в Маріуполі сталася пожежа на території меткомбінату "Азовсталь". Представники компанії спростували інформацію про НП.

Як повідомляє міський портал 0629, пожежа нібито сталася в районі доменного цеху. Над підприємством помітили заграву, схожу на стовп вогню і дим (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"З боку видно, що щось горить між мартенівським цехом і доменним. Можливо це горить трансформатор", — повідомляли очевидці.

Новини
У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на складі з папером: перші фото і відео
Гуркіт і спалахи: в Маріуполі запанікували через "масштабну пожежу" на "Азовсталі", там спростовують

0629.com.ua

Вони також розповіли, що бачили "полум'я з періодичними спалахами", а також чули гуркіт.

Водночас у прес-службі підприємства інформацію про пожежу не підтвердили, заявивши, що йде звичайний технологічний процес.

Гуркіт і спалахи: в Маріуполі запанікували через "масштабну пожежу" на "Азовсталі", там спростовують

0629.com.ua

Новини
Чути вибухи: в елітному районі Москви спалахнула потужна пожежа. Перше відео
Гуркіт і спалахи: в Маріуполі запанікували через "масштабну пожежу" на "Азовсталі", там спростовують

0629.com.ua

Гуркіт і спалахи: в Маріуполі запанікували через "масштабну пожежу" на "Азовсталі", там спростовують

0629.com.ua

"Зарево в небі над "Азовсталлю" — наслідок звичайного зливу шлаку, попутних продуктів виробництва, а не пожежа", — сказано в повідомленні.

"Ця процедура обов'язкова у виробництві та не несе підвищеного навантаження на навколишнє середовище. 17 березня, з 18 до 19 години, проводився злив на трьох ділянках. З огляду на те, що час доби темний, утворилося яскраве світіння, яке могли бачити мешканці міста", — додали в прес-службі.

У компанії також підкреслили, що подібна ситуація абсолютно штатна і контрольована.

Як писав OBOZREVATEL, у російській Пермі 17 січня сталася пожежа у великому бізнес-центрі. Щоб врятуватися від вогню, люди були змушені вистрибувати з вікон.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
УкраїнаМаріуполь
Теги
пожежафотографиивидео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
3
Смішно
8
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки