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16 вересня • оновлено в 20:26
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/ Розслідування

Гучне вбивство терориста "ДНР" у Маріуполі: поліція описала підозрюваного

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Поліція описала підозрюваного у вбивстві відпущеного судом під домашній арешт терориста "ДНР" Романа Джумаєва, яке трапилося в Маріуполі 16 вересня.

Подробиці повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Донецькій області. Правоохоронці відзвітували, що вже почали роботу щодо встановлення особи та розшуку зловмисника.

Відзначається, що підозрюваному від 30 до 40 років. Його зріст – близько 180 см. Статура – середня спортивна. Чоловік був одягнений у чорні штани і чорну футболку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі під будинок звільненого з СІЗО терориста "ДНР" Валерія Кірсанова принесли труну з його опудалом.

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Місце
Україна Маріуполь
Тег
терористи "ДНР"
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Петров или Боширов! Точно вам говорю!
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Вільний Степан
Вільний Степан
А що амністія вже почалася??? Тоді добре!!!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
этот кокошник сам застрелился
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