Гучне вбивство терориста "ДНР" у Маріуполі: поліція описала підозрюваного

Поліція описала підозрюваного у вбивстві відпущеного судом під домашній арешт терориста "ДНР" Романа Джумаєва, яке трапилося в Маріуполі 16 вересня.

Подробиці повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Донецькій області. Правоохоронці відзвітували, що вже почали роботу щодо встановлення особи та розшуку зловмисника.

Відзначається, що підозрюваному від 30 до 40 років. Його зріст – близько 180 см. Статура – середня спортивна. Чоловік був одягнений у чорні штани і чорну футболку.

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Всю відому інформацію поліція закликала повідомляти за номером 102.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі під будинок звільненого з СІЗО терориста "ДНР" Валерія Кірсанова принесли труну з його опудалом.

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