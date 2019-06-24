Гучна ДТП з сестрою Ноздровської: на суді вчинили "диверсію"

Київський апеляційний суд 24 червня переніс засідання у резонансній ДТП, в якій загинула сестра правозахисниці Ірини Ноздровської – Світлана Сапатинська. Причина – у непрацюючому ліфті.

Як розповів OBOZREVATEL батько загиблої Сергій Дуняк, на суді повинен був бути присутнім винуватець ДТП Дмитро Росошанський, але його не було.

"Злочинця привезли, але нібито ліфт не працював, тому його не змогли доставити на третій поверх. Суддя ухвалив рішення перенести засідання на 8 липня. Ми будемо з'ясовувати, чи дійсно підйомник зламався, чи причина в іншому. На мою думку, справу просто затягують", – зазначив він.

Цієї ж думки дотримується і мати загиблої Катерина Дуняк. "Суди постійно переносять, напевно думають, що я або чоловік, дамо збій. Якщо це станеться, не буде кому домагатися справедливого покарання вбивці!" – розповіла вона.

Ірина Ноздровська (ліворуч) із сестрою Світланою Сапатинською Facebook: Ірини Ноздровської

Дмитро Росошанський Фото з архіву OBOZREVATEL

Адвокат Ганна Чернецька вважає, що неробочий ліфт абсолютно не є проблемою, аби доставити людину на судове засідання.

"У будівлі є окремі сходи і поліцейські просто могли заблокувати три поверхи, щоб ніхто не входив, і не заходив", – розповіла вона.

Чернецька додала, що вперше зустрічається з подібною ситуацією.

Київський апеляційний суд Ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП, у якій загинула Світлана Сапатинська, трапилась у вересні 2015 року в с. Демидів Київської області. Тоді Дмитро Росошанський на Daewoo збив Світлану, коли вона йшла узбіччям. З 2016-го чоловік перебуває під вартою.

У суспільстві трагічна аварія набула широкого розголосу на початку 2018 року, коли була вбита сестра Світлани – Ірина Ноздровська. За словами родичів, Ірина не дала спустити справу загибелі своєї сестри на гальмах і домоглася, щоб у кінці грудня 2017-го суд залишив під вартою водія і відправив справу до суду першої інстанції. Через це Ірину і вбили, впевнені її батьки. В подальшому було затримано батька Дмитра – Юрія Росошанського.

У жовтні 2018 року Обухівський районний суд визнав Росошанського-молодшого винним і засудив на сім років позбавлення волі. 24 червня Київський апеляційний суд повинен був вирішити подальше його перебування під вартою.

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