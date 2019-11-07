Гроші в банці з-під горошку: у Сумах на хабарі затримали суддю

У Сумах на хабарі затримали суддю Зарічного суду Миколу Шершака. Йому закидають вимагання $2000.
У таку суму він оцінив відмову виносити обвинувальний вирок в адміністративній справі, повідомили у пресслужбі НАБУ.
"Відбуваються термінові слідчі дії, вирішується питання про повідомленні підозри", – уточнюється в Національному антикорупційному бюро.
Суддю затримали на хабарі
НАБУ
На сторінці "ЧЕСНО.Фільтруй суд" уточнили, що сумський суддя зберігав гроші в банці з-під консервованого горошку.
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Як писав OBOZREVATEL, у Києві затримали головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти 50 тисячами доларів, які він вимагав у підприємця за ліцензію на обмін валюти.
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