Гроші в банці з-під горошку: у Сумах на хабарі затримали суддю

У Сумах на хабарі затримали суддю Зарічного суду Миколу Шершака. Йому закидають вимагання $2000.

У таку суму він оцінив відмову виносити обвинувальний вирок в адміністративній справі, повідомили у пресслужбі НАБУ.

"Відбуваються термінові слідчі дії, вирішується питання про повідомленні підозри", – уточнюється в Національному антикорупційному бюро.

Суддю затримали на хабарі НАБУ

На сторінці "ЧЕСНО.Фільтруй суд" уточнили, що сумський суддя зберігав гроші в банці з-під консервованого горошку.

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Як писав OBOZREVATEL, у Києві затримали головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти 50 тисячами доларів, які він вимагав у підприємця за ліцензію на обмін валюти.

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