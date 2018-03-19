Гроші, алкоголь, наркотики: Луценко озвучив претензії до "Нової пошти"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч з співзасновником компанії "Нова пошта" В'ячеславом Климовим, в ході якої ознайомив його з численними доказами порушень, які були виявлені в роботі відділень "Нової пошти".

"Зокрема, це стосувалося пересилання в великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин", - заявив генпрокурор на своїй сторінці у Facebook.

Також слідству надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків "Новою поштою" у ході грошових переказів, зазначив глава ГПУ.

За його словами, представник оператора експрес-доставок підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах "Нової пошти" у кількох містах України були коректними. Вони не супроводжувалися збройними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і не мали намірів рейдерського захоплення, говорить Луценко.

"Ми не тільки знайшли спільну мову, а й розробили спільний план дій.

Ця зустріч показала ефективність відкритого діалогу. І правоохоронці, і бізнес з шановним реноме зацікавлені в усуненні правопорушень ", - написав Луценко.

Як писав "Обозреватель", стосовно посадових осіб "Нової пошти" були відкриті кримінальні провадження у ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

16 березня Генеральна прокуратура нагрянула з обшуками в офіси "Нової пошти" в Києві, Харкові та Полтаві.

В "Новій пошті" заявляли, що інформація, поширена прес-секретарем генерального прокурора про вилучення деяких коштів компанії, які нібито не були враховані і не оприбутковані в касі і в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності.