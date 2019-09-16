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16 вересня • оновлено в 11:22
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/ Розслідування

"Громадянська війна? У "ДНР" нагрянули куратори з Росії

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Окупанти Донбасу, які називають себе "ополченцями", зізналися в тому, що їх курують безпосередньо росіяни, які навіть приїжджають в підрозділи терористів з перевірками.

Скріншот відповідного повідомлення у спільноті бойовиків в інтернеті опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Всім військовослужбовцям 2-го АК! З 28.08.19 р. у нас проходить перевірка всього 20-го АК! Самі розумієте звідки. Тому коли до вас на позиції приходять важливі люди, говорити чітко, ніяких скарг на службу, дд, продовольство і так далі. Нас же все влаштовує", – пишуть окупанти.

Штефан підкреслив, що це є черговим доказом вторгнення російської армії на Донбас, яке Кремль намагається позиціонувати як "громадянську" війну в Україні.

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Повідомлення про приїзд у "ДНР" кураторів із Росії

Повідомлення про приїзд у "ДНР" кураторів із Росії

Facebook Анатолія Штефана

"Хроніки "громадянської" війни – це коли в підрозділ 4-ї ОМБр 2-го АК окупантів приїжджають звідти, ну самі розумієте, зверху, із "запоребрика", а простими словами з Росії", – пише він.

Захисник України нагадав, що 1-й і 2-й армійські корпуси, створені "ДНР" і "ЛНР", насправді є класичними російськими підрозділами, сформованими за штатами і статутами Збройних сил РФ.

"Ці підрозділи підпорядковані й перебувають під контролем командування Південного військового округу Збройних сил Росії. Обидва корпуси входять до складу 8-ї армії і звідти отримують озброєння, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, а також звідти йде керівництво й перевірка бойової готовності підлеглих частин", – розповів Штефан.

"ДНР"

"ДНР"

"24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Денис Казанський звернув увагу на те, що російські ЗМІ напередодні звільнення українців у Росії називали цей процес обміном полоненими. За його словами, таке формулювання – це пряме визнання країни-агресора збройного вторгнення в Україну.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Wick John
Wick John
А американец в кресле президента Украины для нерабов в порядке вещей
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Ukr Igore
Ukr Igore
Wick John, Єбанашка,випий боярки,меря
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