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7 лютого • оновлено в 08:48
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"Громадянська війна?" Новим "прем'єром" "ДНР" став росіянин

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Новим в. о. "прем'єр-міністра", так званої ДНР став громадянин Росії Володимир Пашков, який до 2015 року працював віцегубернатором Іркутської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський. Він додав, що його попередник на посаді в "ДНР" – Олександр Ананченко – тихо зник.

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"Просто без всяких пояснень пишуть, що в.о. "прем'єра" вже Володимир Пашков. Ахаха, ну правильно, навіщо холопам у "народній республіці" щось пояснювати. Однаково всі розуміють, що немає насправді ніякого "прем'єр- міністра", а є тільки смоляне опудалко. Сьогодні одне, завтра інше. І неважливо, як його звати", – зазначив Казанський.

Володимир Пашков став прем'єром "ДНР"

Володимир Пашков став прем'єром "ДНР"

Новини Іркутська

Водночас він додав, що Росія більше не приховує свою владу в "ДНР".

"Тепер у Донецьку вже відкрито працює справжній окупаційний уряд", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лише наприкінці листопада минулого року ЗМІ, підконтрольні терористам "ДНР", почали публікувати фото "прем'єр-міністра республіки" Олександра Ананченка, який раніше приховував своє обличчя.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Війна на Донбасі
Тег
Новини ДНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ПАТАМУ ШО Донбасс -Россия!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
K0ksov Micha, Мойша израельський!! =)) А ИсраЭль-это Паластина!!! =))
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Nubis Roman
Nubis Roman
так и первым был россиянен , потом поменяли на местного
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Донбасс-Россия, Крым-Россия и только Косово-Сербия!
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