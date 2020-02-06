"Громадянська війна?" Новим "прем'єром" "ДНР" став росіянин

Новим в. о. "прем'єр-міністра", так званої ДНР став громадянин Росії Володимир Пашков, який до 2015 року працював віцегубернатором Іркутської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський. Він додав, що його попередник на посаді в "ДНР" – Олександр Ананченко – тихо зник.

"Просто без всяких пояснень пишуть, що в.о. "прем'єра" вже Володимир Пашков. Ахаха, ну правильно, навіщо холопам у "народній республіці" щось пояснювати. Однаково всі розуміють, що немає насправді ніякого "прем'єр- міністра", а є тільки смоляне опудалко. Сьогодні одне, завтра інше. І неважливо, як його звати", – зазначив Казанський.

Володимир Пашков став прем'єром "ДНР" Новини Іркутська

Водночас він додав, що Росія більше не приховує свою владу в "ДНР".

"Тепер у Донецьку вже відкрито працює справжній окупаційний уряд", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лише наприкінці листопада минулого року ЗМІ, підконтрольні терористам "ДНР", почали публікувати фото "прем'єр-міністра республіки" Олександра Ананченка, який раніше приховував своє обличчя.

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