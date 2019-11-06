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6 листопада • оновлено в 18:02
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/ Розслідування

"Громадянська" війна? На Донбасі ліквідували російських терористів. Фото

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На Донбасі ліквідували ще двох російських терористів "ДНР" – Раміля Мухамеджанова ("Вітра") з угруповання "Сомалі" і Сергія Кохоленка.

Як повідомив на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), хоронити окупанта Мухамеджанова відвезли на батьківщину в Татарстан. Характерно, що він значився у списках сайту "Миротворець". Бойовику було 33 роки, у лавах терористів "ДНР" він був із 2015 року.

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"Іхтамнєт?" У Росії похоронили терориста "ДНР". Фото окупанта

"200 бригада. Хроніки "громадянської" війни. 05.10.19 Мухамеджанов "Вітер" Раміль із "Сомалі" сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. 06.11.19 привезений додому до міста Альметьєвська, Республіка Татарстан, Росія. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав захисник України.

Терорист Раміль Мухамеджанов ("Вітер")

Терорист Раміль Мухамеджанов ("Вітер")

Telegram-канал Анатолія Штефана

Сторінка окупанта у соцмережі

Сторінка окупанта у соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штефана

Убитий терорист "Сомалі"

Убитий терорист "Сомалі"

Telegram-канал Анатолія Штефана

Повідомлення про похорон терориста у РФ

Повідомлення про похорон терориста у РФ

Telegram-канал Анатолія Штефана

Що стосується Кохоленка, то він, згідно зі зведеннями військових злочинців, був ліквідований 1 листопада і "воював за російську землю".

Терорист Сергій Кохоленко

Терорист Сергій Кохоленко

Telegram-канал Анатолія Штефана

Новина про ліквідацію Кохоленка

Новина про ліквідацію Кохоленка

Telegram-канал Анатолія Штефана

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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Ш. Олег
Ш. Олег
То есть, когда Сашко Билый и иже с ним сражались бок-о-бок с "ичкерийскими" бармалеями, это была украино-российская в*йна?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня был ролик как снайперы Донбасса с наводящейся ракеты уган-до-шили 5 ВСУшников страйк акуннный.
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Штирлиц уже до полковника дослужился, уничтожая оккупантов в фейсбуке?
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3
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