"Громадянська" війна? На Донбасі ліквідували російських терористів. Фото

На Донбасі ліквідували ще двох російських терористів "ДНР" – Раміля Мухамеджанова ("Вітра") з угруповання "Сомалі" і Сергія Кохоленка.

Як повідомив на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), хоронити окупанта Мухамеджанова відвезли на батьківщину в Татарстан. Характерно, що він значився у списках сайту "Миротворець". Бойовику було 33 роки, у лавах терористів "ДНР" він був із 2015 року.

"200 бригада. Хроніки "громадянської" війни. 05.10.19 Мухамеджанов "Вітер" Раміль із "Сомалі" сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. 06.11.19 привезений додому до міста Альметьєвська, Республіка Татарстан, Росія. Все буде Україна, і перемога за нами!" – написав захисник України.

Терорист Раміль Мухамеджанов ("Вітер") Telegram-канал Анатолія Штефана

Сторінка окупанта у соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Убитий терорист "Сомалі" Telegram-канал Анатолія Штефана

Повідомлення про похорон терориста у РФ Telegram-канал Анатолія Штефана

Що стосується Кохоленка, то він, згідно зі зведеннями військових злочинців, був ліквідований 1 листопада і "воював за російську землю".

Терорист Сергій Кохоленко Telegram-канал Анатолія Штефана

Новина про ліквідацію Кохоленка Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 листопада зазнали великих втрат. Всього вони втратили сім осіб, двоє з них були ліквідовані безповоротно.

А 4 листопада в зоні ООС на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угрупування "Призрак".

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