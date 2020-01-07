"Погрожував всіх підірвати": очевидці розповіли деталі НП в гуртожитку Одеси

Чоловік, який підірвав гранату в одному з гуртожитків Одеси, поранивши трьох людей, давно погрожував вчинити подібне.

Про це повідомляє ТСН. За їх інформацією, підривник не просто закинув гранату на кухню, де знаходилися люди, а ще й тримав двері зовні, аби не дати нікому вискочити.

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

"Шок був, розумієте, шок у всіх. Я думала, тільки в кіно так буває. Він (вибух - прим.ред.) настільки сильний, що там нічого з ремонту не залишилося – ні газових плит, нічого", – розповіла одна з мешканок гуртожитку.

"Хотіли вискочити і вилетіли разом з дверима. Пощастило. Можна було все що завгодно припустити – бійку, ножі, друзів покличе, але кинути гранату... Він хотів нас вбити – це факт", – заявив один з чоловіків.

Сусіди називають підозрюваного конфліктним і агресивним. Стверджують, що він сварився з багатьма місцевими та він часто обіцяв помститися.

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіціії в Одеській області

"Він тут вже комусь погрожував, що він всіх підірве, всіх вб'є. Він чекав, що буде вибух і вб'є людей. Тобто він це робив цілеспрямовано. Тримав ногою двері, коли кинув гранату", – розповідає дружина одного з потерпілих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня в одному з одеських гуртожитків 38-річний чоловік підірвав гранатою своїх сусідів і зник. Поліція оголосила підозрюваного в розшук.

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