У п’ятницю, 18 серпня, на Тернопільщині дівчинка випала з автобуса та загинула.
Дитина їхала додому з обласного центру в Підволочиський район рейсом Кам'янець-Подільський – Тернопіль, написала пресслужба поліції Тернопільщини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За словами очевидців, у транспортному засобі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах біля задніх дверей та гралася телефоном.
Під Тернополем дівчинка загинула, випавши з автобуса
Поліція Тернопільської області
Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку дверей, і вони відчинилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою.
Водій надавав медичну допомогу поки їхала "швидка". Потерпілу госпіталізували до лікарні, але врятувати її життя не вдалося.
Подію внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Розпочалось слідство.
У п’ятницю, 18 серпня, на Тернопільщині дівчинка випала з рейсового автобуса та загинула
Поліція Тернопільської області
Колесо автобуса потрапило в яму, а дитина зачепила ручку дверей, і вони відчинилися
Поліція Тернопільської області
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 24 вересня трапилась трагедія з 15-річною дівчинкою. Підліток дивом вижив після падіння в шахту ліфта.
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