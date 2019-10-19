У п’ятницю, 18 серпня, на Тернопільщині дівчинка випала з автобуса та загинула.

Дитина їхала додому з обласного центру в Підволочиський район рейсом Кам'янець-Подільський – Тернопіль, написала пресслужба поліції Тернопільщини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, у транспортному засобі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах біля задніх дверей та гралася телефоном.

Під Тернополем дівчинка загинула, випавши з автобуса Поліція Тернопільської області

Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку дверей, і вони відчинилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою.

Водій надавав медичну допомогу поки їхала "швидка". Потерпілу госпіталізували до лікарні, але врятувати її життя не вдалося.

Подію внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Розпочалось слідство.

У п’ятницю, 18 серпня, на Тернопільщині дівчинка випала з рейсового автобуса та загинула Поліція Тернопільської області

Колесо автобуса потрапило в яму, а дитина зачепила ручку дверей, і вони відчинилися Поліція Тернопільської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 24 вересня трапилась трагедія з 15-річною дівчинкою. Підліток дивом вижив після падіння в шахту ліфта.

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