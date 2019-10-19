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19 жовтня • оновлено в 12:04
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Гралася телефоном: під Тернополем дівчинка загинула, випавши з автобуса

2.2т Читати матеріал російською

У п’ятницю, 18 серпня, на Тернопільщині дівчинка випала з автобуса та загинула.

Дитина їхала додому з обласного центру в Підволочиський район рейсом Кам'янець-Подільський – Тернопіль, написала пресслужба поліції Тернопільщини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, у транспортному засобі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах біля задніх дверей та гралася телефоном.

Під Тернополем дівчинка загинула, випавши з автобуса

Під Тернополем дівчинка загинула, випавши з автобуса

Поліція Тернопільської області

Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку дверей, і вони відчинилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою.

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Водій надавав медичну допомогу поки їхала "швидка". Потерпілу госпіталізували до лікарні, але врятувати її життя не вдалося.

Подію внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Розпочалось слідство.

У п’ятницю, 18 серпня, на Тернопільщині дівчинка випала з рейсового автобуса та загинула

У п’ятницю, 18 серпня, на Тернопільщині дівчинка випала з рейсового автобуса та загинула

Поліція Тернопільської області

Колесо автобуса потрапило в яму, а дитина зачепила ручку дверей, і вони відчинилися

Колесо автобуса потрапило в яму, а дитина зачепила ручку дверей, і вони відчинилися

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 24 вересня трапилась трагедія з 15-річною дівчинкою. Підліток дивом вижив після падіння в шахту ліфта.

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Місце
Україна Тернопіль
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
При чем тут телефон если дверь открылась. Водителя наказать за убийство. Не могут в автобусе быть такие двери, которые можно открыть на ходу одним взмахом руки.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что за автобусы такие, где на ходу двери открываются?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кристина Стефанова, Примерно такие же как поезда без окон, в лучшем случае затянуто пленкой.
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