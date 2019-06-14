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/Розслідування

ГПУ затримала одіозного ексватажка "ДНР": перше фото

35.7тЧитати матеріал російською

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу "Центральної виборчої комісії ДНР" Романа Лягіна.

Про це у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Повідомляється, що Лягін у травні 2014 року організовував і проводив так званий референдум. Затриманому інкримінується державна зрада.

"На все приходить час розплати", – зазначив Луценко.

Роман Лягін

Роман Лягін

Facebook

Роман Лягін

Роман Лягін

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Самопомочі" Наталія Веселова повідомила, що до України втік колишній "глава ЦВК ДНР" Роман Лягін, який організовував псевдореферендум на Донбасі 11 травня 2014 року.

За її словами, Лягін швидко розчарувався в ідеалах псевдореспубліки й почав критикувати ватажків "ДНР", за що потрапив "на підвал". Однак пізніше інформація про повернення в Україну Романа Лягіна не підтвердилася.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРреферендумДонбасСБУГПУ
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Однако позже информация о возвращении в Украину Романа Лягина не подтвердилась...Это как,шароварники?
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Петров Игорь
Петров Игорь
...какая отвратительная рожа...сделал подарок к празднику-дню освобождения Мариуполя от лаптеногих...
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Старостин Владислав
Старостин Владислав
А где арестовали мужика? По распоряжению псевдо-прокурора в псевдо-стране 404?
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