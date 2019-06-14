ГПУ затримала одіозного ексватажка "ДНР": перше фото

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримала главу "Центральної виборчої комісії ДНР" Романа Лягіна.

Про це у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Повідомляється, що Лягін у травні 2014 року організовував і проводив так званий референдум. Затриманому інкримінується державна зрада.

"На все приходить час розплати", – зазначив Луценко.

Роман Лягін Facebook

Роман Лягін

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Самопомочі" Наталія Веселова повідомила, що до України втік колишній "глава ЦВК ДНР" Роман Лягін, який організовував псевдореферендум на Донбасі 11 травня 2014 року.

За її словами, Лягін швидко розчарувався в ідеалах псевдореспубліки й почав критикувати ватажків "ДНР", за що потрапив "на підвал". Однак пізніше інформація про повернення в Україну Романа Лягіна не підтвердилася.

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