ГПУ закрила гучну справу проти екснардепа часів Януковича: що відомо

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти експершого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника, який є підозрюваним у справі про "диктаторські закони 16 січня".

Про це відзвітували в Управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Відзначається, що це сталося в останній день перебування на посаді генпрокурора Юрія Луценка.

"У кримінальному провадженні за підозрою низки колишніх високопоставлених чиновників, президента і народних депутатів України в організації та голосуванні незаконним способом за "диктаторські закони" 29.08.2019 заступником генерального прокурора Кізем С.М. без вивчення матеріалів кримінального провадження прийнято рішення про закриття провадження щодо Калетника І.Г. за відсутністю складу злочину в його діях", – йдеться в повідомленні.

Ігор Калетник "Цензор.НЕТ"

Крім того, стверджується, що перед звільненням 29 серпня, Луценко нібито відібрав у слідчих управління спецрозслідування ГПУ 20 кримінальних проваджень на підставі "неефективного здійснення досудового розслідування".

"Коли слідчі управління спеціальних розслідувань у робочому режимі намагалися увійти в ЄРДР для доступу до своїх проваджень, виявилося, що деякі слідчі позбавлені такої можливості", – кажуть в управлінні.

"Ну, і вишенькою на торті став наказ Луценка, що надійшов в УСР також 30.08.2019, яким головного військового прокурора Матіоса А. В., при наявності у нього реального конфлікту інтересів, визначили куруючим заступником з роботи УСР", – відзначають у ГПУ.

Там припустили, що це зроблено для того, щоб "розуміти і контролювати інші кримінальні виробництва, які ще залишилися у слідчих".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Калетник був одним із тих нардепів, хто 16 січня 2014 року проголосував за так звані "диктаторські закони", якими обмежувалися цивільні права українців.

У травні поточного року Печерський районний суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру зняти з розшуку Калетника.

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