ГПУ провела масштабні обшуки на "Новій пошті"

Генеральна прокуратура завітала з обшуками в офіси Нової Пошти в Києві, Харкові та Полтаві.

Про це співзасновник компанії Володимир Поперешнюк розповів на своїй сторінці в Facebook, додавши, що в нього вилучили особистий комп'ютер.

"Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як просто на очах покращується інвестиційний клімат в країні", - написав він.

Цю інформацію у Facebook підтвердила також прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, заявивши, що всі слідчі дії відбуваються без залучення спецпідрозділів, у межах закону.

"У рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських і офісних приміщень ТОВ "Нова Пошта" в містах Київ, Полтава, Харків і Дніпро", - розповіла Сарган.

"Після надання інформації слідчими зможемо повідомити деталі кримінального провадження", - додала вона.

Як писав "Обозреватель", нещодавно "Нова Пошта" заявила про зміну тарифної сітки.