"Кажете, немає війни?" Волонтерка показала моторошне фото пораненого бійця ЗСУ

У мережі показали фото військовослужбовця ЗСУ, який отримав важкі поранення в зоні бойових дій на Донбасі – як ще один доказ звірств російських військових.

Знімок покаліченого війною бійця Богдана опублікувала волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook. Крім цього, закликала небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв.

"Кажу Богдану, що мені часто пишуть про те, що війни вже немає, не стріляють, борти – це міф, брехня і поранених немає. А він мені: "Сфоткай мене ось так і покажи їм, як немає війни і поранених", – зазначила вона.

Український боєць Богдан отримав важкі поранення на Донбасі Facebook Наталії Юсупової

За її словами, у Богдана понівечені руки, осколками пробило лобову частину, обличчя й у нього фактично немає ока. Воїн вже переніс декілька важких операції і днями його знову оперуватимуть.

"Він не падає духом, мужній, стійкий і з почуттям гумору. У нього немає пальців, але він все робить сам – їсть, п'є, і головне те, що він не ниє!" – додала Юсупова.

Від імені самого Богдана та інших українських бійців, поранених у результаті бойових дій на Донбасі, вона подякувала всім, хто піклується про них і надає допомогу.

"Хто не забуває, що в холодних окопах перебувають наші воїни, що в госпіталях багато поранених і що їм необхідна наша підтримка – як нам потрібен їхній захист. Все буде Україна!" – підсумувала волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" різко скоротили кількість обстрілів на Донбасі. У результаті жоден український воїн не був поранений або вбитий. Всього за добу 2 грудня ЗС Росії 5 разів порушили режим припинення вогню.

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