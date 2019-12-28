Готуються до обміну? У Харкові відпустили підозрюваного в убивствах трьох бізнесменів

Суд у Харкові звільнив з-під варти підозрюваного у вбивствах трьох місцевих підприємців Максима Мисика.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко. Також він оприлюднив документи, що підтверджують це.

Як відомо, Мисика звинувачують у вбивствах керівника відомої у Харкові фірми "Омега-Автопоставка" Ярослава Бисага у серпні 2013 року і Євгена Слоневського і Олега Литвинова в ресторані "Норма" у березні 2014 року, а також у підготовці замаху на депутата обласної ради і бізнес-партнера Арсена Авакова Ігоря Котвицького.

У Харкові відпустили підозрюваного в убивствах 3 бізнесменів Ілюстрація

Прокуратура 24 грудня подала клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому у подвійному вбивстві на особисте зобов'язання, а 26 грудня суд прийняв відповідне рішення.

За словами Рисенка, про те, що Мисик звільняється у рамках обміну, зазначено прямо в тексті постанови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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