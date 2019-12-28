Готуються до обміну? У Харкові відпустили підозрюваного в убивствах трьох бізнесменів

Суд у Харкові звільнив з-під варти підозрюваного у вбивствах трьох місцевих підприємців Максима Мисика.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко. Також він оприлюднив документи, що підтверджують це.
Як відомо, Мисика звинувачують у вбивствах керівника відомої у Харкові фірми "Омега-Автопоставка" Ярослава Бисага у серпні 2013 року і Євгена Слоневського і Олега Литвинова в ресторані "Норма" у березні 2014 року, а також у підготовці замаху на депутата обласної ради і бізнес-партнера Арсена Авакова Ігоря Котвицького.
У Харкові відпустили підозрюваного в убивствах 3 бізнесменів
Ілюстрація
Прокуратура 24 грудня подала клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому у подвійному вбивстві на особисте зобов'язання, а 26 грудня суд прийняв відповідне рішення.
За словами Рисенка, про те, що Мисик звільняється у рамках обміну, зазначено прямо в тексті постанови.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група у Мінську домовилася про умови обмінуполоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона нібито планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема йшлося про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили із СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
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