''Готуються до активних дій'': терористи стягнули десятки танків на Донбасі

Терористи "ЛНР" на Донбасі продовжують нарощувати важке озброєння у Луганській області.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook із посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 29 грудня.

"Ворожі танки в районі Круглика та Мирного. Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку та проводять навчання із бойовою стрільбою, готуючись до активних бойових дій на Донбасі", – йдеться у повідомленні.

За даними звіту СММ ОБСЄ, 27 грудня безпілотник зафіксував розміщення із порушенням ліній відведення озброєння: 20 танків (десять Т-72 і десять Т-64) біля Круглика та 20 танків (дванадцять Т-72 і вісім Т-64), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), 2 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) і 9 протитанкових ракетних комплексів (імовірно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) поблизу Мирного.

Російські окупанти 24 Канал

"Того ж дня, за доступними СММ даними повітряного спостереження, виявлені понад 60 бойових броньованих машин найманців (переважно бойові машини піхоти) і до 450 осіб у повному бойовому спорядженні, які, за оцінкою, готувалися до навчань із бойовою стрільбою", – зазначили в ООС.

28 грудня безпілотник зафіксував танк невстановленого типу на дорозі M04 у селищі Юр'ївка, на заході від Луганська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше безпілотник ОБСЄ зафіксував реактивні системи залпового вогню "Град" неподалік від окупованого Луганська.