Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео

В Одесі зняли після пожежі готель "Токіо Стар", де в ніч на 17 серпня загинули вісім осіб, з дрона.

Кадри показало місцеве видання "Думська". На знятих фото і відео можна розгледіти пошкоджену будівлю. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Слідами загоряння на даху можна зрозуміти, що полум'ям була охоплена половина другого поверху. Подекуди на даху є дірки. В цілому, пошкодження не катастрофічні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі було опубліковано моторошне фото, зроблене всередині готелю "Токіо Стар" після того, як вогонь загасили.

Також ЗМІ показали кадри, які відзняв відпочиваючий, який проживає на першому поверсі готелю.

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