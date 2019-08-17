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Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео

1.6т Читати матеріал російською

В Одесі зняли після пожежі готель "Токіо Стар", де в ніч на 17 серпня загинули вісім осіб, з дрона.

Кадри показало місцеве видання "Думська". На знятих фото і відео можна розгледіти пошкоджену будівлю. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Слідами загоряння на даху можна зрозуміти, що полум'ям була охоплена половина другого поверху. Подекуди на даху є дірки. В цілому, пошкодження не катастрофічні.

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Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео
Готель в Одесі зняли з дрона після пожежі: опубліковані фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі було опубліковано моторошне фото, зроблене всередині готелю "Токіо Стар" після того, як вогонь загасили.

Також ЗМІ показали кадри, які відзняв відпочиваючий, який проживає на першому поверсі готелю.

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Тема
Пожежа в готелі "Токіо Стар"
Місце
Україна Одеса
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