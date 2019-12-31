Сіро і порожньо: з'явилися показові фото з передноворічного Донбасу

У мережі з'явилися показові фотографії з тимчасово підконтрольного терористам міста Горлівка (Донецька область).

Знімки в переддень Нового року – у вівторок, 31 грудня, – були опубліковані у Facebook-спільноті Nova Gorlivka.

"Останні години 2019-го. Передноворічна Горлівка виглядає так..." – підписав фото сірого міста автор посту. Зазначимо, що фотограф не зазняв жодних святкових прикрас, а міські вулиці пустують.

Ілюстрація. "ДНР" ДАН

"Завдяки "русскому міру", "Машзавод, знайомий район. Сліди обстрілу майже на кожному будинку", – прокоментували знімки користувачі мережі.

Горлівка 31 грудня facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня facebook.com/nova.gorlivka

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Донецьку і Луганську, тимчасово підконтрольним терористичним "ДНР" і "ЛНР", запалили головні новорічні ялинки-2020. Пропонуємо подивитися їх фото та відео.

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