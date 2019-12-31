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31 грудня • оновлено в 17:17
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Сіро і порожньо: з'явилися показові фото з передноворічного Донбасу

1.9т
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У мережі з'явилися показові фотографії з тимчасово підконтрольного терористам міста Горлівка (Донецька область).

Знімки в переддень Нового року – у вівторок, 31 грудня, – були опубліковані у Facebook-спільноті Nova Gorlivka.

"Останні години 2019-го. Передноворічна Горлівка виглядає так..." – підписав фото сірого міста автор посту. Зазначимо, що фотограф не зазняв жодних святкових прикрас, а міські вулиці пустують.

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Ілюстрація. "ДНР"

Ілюстрація. "ДНР"

ДАН

"Завдяки "русскому міру", "Машзавод, знайомий район. Сліди обстрілу майже на кожному будинку", – прокоментували знімки користувачі мережі.

Горлівка 31 грудня

Горлівка 31 грудня

facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня

Горлівка 31 грудня

facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня

Горлівка 31 грудня

facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня

Горлівка 31 грудня

facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня

Горлівка 31 грудня

facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня

Горлівка 31 грудня

facebook.com/nova.gorlivka

Горлівка 31 грудня

Горлівка 31 грудня

facebook.com/nova.gorlivka

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Донецьку і Луганську, тимчасово підконтрольним терористичним "ДНР" і "ЛНР", запалили головні новорічні ялинки-2020. Пропонуємо подивитися їх фото та відео.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новий рік Новини Донецька і Донецької області Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Горлівка
Теги
фотографии Новий Рік-2020 Новини Донбасу Новини ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А фото точно сделано 31 декабря? Что то снега нет.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"Следы обстрелов почти на каждом доме"... а кто это сделал? а? почему люди целыми семьями погибали в своих квартирах от обстрелов украинской артиллерии? это разве русский мир? русский мир в Крыму, там все стороится, ремонтируется, и ни одной кклсволочи не позволят помешать мирному созиданию...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Донбасс тянет Украину в могилу. Порошенко хоть немного сопротивлялся,а те донбасуют всю Украину.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Владимирович Владимир, Украине надо декоммунизироваться, тогда только все станет на свои исторические национальные места...
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