"Горілка затьмарила свідомість!" В Одесі чоловік зґвалтував дитину

В Одесі 64-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Розпусні дії він вчинив у кіоску, де працює продавцем, коли потерпіла прийшла за покупками.

Як повідомила прес-служба поліції, про те, що сталося, дівчинка розповіла матері, вона одразу звернулася за допомогою до Малиновського відділку.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Чоловік не став заперечувати своєї провини, тільки поскаржився на горілку, яка затьмарила йому свідомість.

Ілюстрація Укрінформ

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України,

За скоєне чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла дорогою туди.

Дитину цілодобово шукали півтисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази й пілоти.

19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої Даші Лук'яненко. Воно перебувало у вигрібній ямі будинку односельчанина вбитої, 22-річного хлопця. Він став головним підозрюваним.

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