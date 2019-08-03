"Гори в пеклі!" Офіцер ЗСУ показав убитого на Донбасі росіянина

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований російський найманець, який воював у рядах терористів "Л/ДНР", Максим Сівков.

Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото бойовика.

"Бригада-200 22.07.19 Сівков Максим із Сизрані в РФ. Обставини вимагають уточнення", – написав він.

Максим Сівков Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як з'ясувалося, до початку війни на Донбасі, Сівков займався столярними послугами в Росії, а поїхав воювати за "Л/ДНР".

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Максим Сівков Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця Михайла Шляніна з позивним "Ректор", який тренував терористів "ДНР" і влаштував штурм Мар'інки.

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