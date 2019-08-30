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Гонтареву збила машина в Лондоні: перші подробиці

2.1т Читати матеріал російською

Екс-голову Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву в Лондоні (Великобританія) збив автомобіль.

Про це вона повідомила в коментарі LIGA.net, зазначивши, що знаходиться на лікуванні.

"Мене в понеділок вдень (26 серпня. - Ред.) на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер в госпіталі. Зараз поліція проводить розслідування: це нещасний випадок або загрози почали реалізовуватися", - зазначила Гонтарева.

Валерія Гонтарева

Валерія Гонтарева

"Єдність"

Також вона повідомила, що отримала серйозні травми.

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"Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другу", - уточнила Гонтарєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що олігарх Ігор Коломойський погрожує їй.

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Особа
Валерія Гонтарєва
Місце
Великобританія
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Говорова Елена
Говорова Елена
Она жива? Как жаль.....
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Куреза Александр
Куреза Александр
Беню тоже запугивали, но его же не сбил автомобиль на Гавайях...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Если кто и заинтересован грохнуть Гонтареву,дык это её подельник Пэдро де Шоколадос.
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