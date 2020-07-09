Голову Фонду держмайна хотіли 'купити' за 800 тисяч доларів, – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України затримало чоловіка, який намагався підкупити главу Фонду державного майна.

Йому пропонували 800 тисяч доларів за призначення на посади керівників двох державних підприємств певних осіб, повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

Також за цю суму пропонувалося продовжити дію договору, укладеного між одним із зазначених підприємств та комерційної компанії.

Зловмисника затримали під час передачі першого траншу у розмірі 200 тисяч доларів. Слідчі дії тривають. Подробиці в НАБУ пообіцяли оприлюднити пізніше.

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