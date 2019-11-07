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7 листопада • оновлено в 22:59
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/ Розслідування

У Києві на хабарі попалася головна юристка НБУ: подробиці і фото гучного затримання

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У четвер, 7 листопада, в Києві затримали головну юрисконсультку Національного банку України під час отримання хабара в розмірі 15 тисяч доларів за сприяння в отриманні ліцензії на обмін валюти.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва в Facebook. Також був затриманий посередник, який брав участь у передачі грошей підприємцем (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Як встановлено досудовим розслідуванням, посадова особа через посередника звернулася до директора товариства, яке здійснює діяльність з обміну валюти, з пропозицією за грошову винагороду посприяти в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

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У Києві затримана головна юристка НБУ з хабарем

У Києві затримана головна юристка НБУ з хабарем

Пресслужба прокуратури Києва

За позитивне вирішення цього питання співробітниця НБУ зажадала від підприємця винагороду в сумі 30 тис. дларів США.

Підозрюваних затримали при отриманні частини грошей – 15 тисяч доларів. Зараз затриманим особам готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Як уточнила в коментарі "Українській правді" прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, дізнавшись, що у директора обмінного суспільства є проблеми з отриманням безстрокової ліцензії, співробітниця Нацбанку сама запропонувала свою допомогу у вирішенні цього питання.

Перша зустріч відбулася 6 листопада, а 7 листопада – передача половини суми. Другу частину обумовленої суми підприємець повинен був передати після отримання ліцензії.

У Києві на хабарі попалася головна юристка НБУ

У Києві на хабарі попалася головна юристка НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже другий подібний випадок за останній час. 29 жовтня в Києві затримали головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти 50 тисячами доларів, які він вимагав у підприємця за ліцензію на обмін валюти.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Обмін валют
Місце
Україна Київ
Тег
національний банк України
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