Голосно кричав і лаявся: в Одесі спіймали неадеквата з сокирою. Відео

В Одесі на Люстдорфській дорозі неадекватний парубок лазив по балконах і голосно кричав.

Місцеві жителі зателефонували в поліцію. Екіпаж, який прибув за викликом, змушений був просити підкріплення. На місце прибули ще два наряди. Про це OBOZREVATEL повідомили в Патрульній поліції Одеси (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Поліцейські умовили 28-річного хлопця залізти в свою квартиру, тому що він міг зістрибнути вниз. Після він із сокирою в руках відкрив двері поліцейським.

Патрульним довелося застосувати силу, щоб відібрати у дебошира сокиру. Потім його передали медикам швидкої, які відвезли хлопця в психіатричну лікарню.

В Одесі неадекват лазив по балконах багатоповерхівки Патрульна поліція Одеси

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дитячому майданчику зловили неадеквата з величезним ножем.

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