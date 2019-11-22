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22 листопада • оновлено в 12:26
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/ Розслідування

Голодування через справи Майдану: Бутусов звернувся із жорсткою вимогою до Ради

1.6т
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Верховна Рада України повинна без будь-яких вагань ухвалити законопроєкт, який дозволить у повному складі перевести з Офісу генпрокурора управління спецрозслідування у справах Майдану до складу ДБР.

Про це заявив у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов. У такий спосіб він висловив підтримку адвокату сімей Героїв Небесної Сотні Євгенії Закревській, яка раніше оголосила голодування заради відновлення розслідування злочинів на Майдані.

До того ж, за його словами, таке ж політичне рішення Ради потрібноі щодо розслідування подій в Іловайську у 2014 році.

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Юрій Бутусов

Юрій Бутусов

"Зміна слідчих у такій великій і складній справі як Майдан – це ризик. Поки новий їхній склад розбереться – пройде багато-багато місяців. І немає гарантій, що зможуть розібратися. Та й генпрокурор частину справ щодо Майдану збирається передати в інший підрозділ. Закон Ради потрібен, щоб у повному складі перевести до ДБР усіх слідчих, враховуючи звільненого главу управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. Це збереже логіку розслідування", – написав він.

Також журналіст звернувся з проханням до народних депутатів – ухвалити поправку про переведення до Держбюро розслідувань у повному складі групи слідчих Головної військової прокуратури, яка весь цей час займалася розслідуванням щодо Іловайська.

"Офіс генпрокурора легковажно звільнив слідчого Олега Марущака, який починав справу за Іловайськ із листопада 2014-го, і володіє найбільшою інформацією про те, що трапилося серед усіх співробітників правоохоронних органів. Його звільнення надовго паралізує розслідування – нова людина входитиме в курс усього дуже довго, і не факт, що увійде. Логічно, щоб цю справу довів до суду саме той слідчий, який почав", – переконаний Бутусов

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За його словами, у справі Іловайська є всі матеріали щодо дій посадових осіб і, що найголовніше, докази агресії з боку Російської Федерації, а також нападу її військ на ЗСУ.

"У суді щодо Іловайська буде встановлений факт – Росія атакувала, Росія вбивала українських воїнів, Росія несе відповідальність і повинна відповідати перед нашою країною і рідними загиблих", – заявив журналіст.

А також зазначив, що водночас дивно виглядатиме політичне керівництво України, яке вело і веде переговори про мир із агресором. Він переконаний, що в цій справі дуже важливо відновити справедливість.

"Усі чутки та домисли треба розвіяти фактами й документами, і справа з убивств українців на Майдані, і справа з убивств українців під Іловайськом – повинні дійти до суду, правда?" – риторично підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до поновлення розслідування злочинів щодо Майдану. Про своє рішення вона оголосила в політичній програмі "Право на владу" в четвер, 21 листопада, в ефірі телеканалу "1+1".

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Автор
Марта Рок
Теми
Євромайдан Небесна Сотня
Особи
Євгенія Закревська Юрій Бутусов
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Напомню, Бутусов - нацист, типа он требует в нацистском концлагере...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, где крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, - отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: "Гай буг", что должно было обозначать "Помогай бог". Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки - старый обычай, оставшийся от польского крепостничества...» … «К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия..» А. Куприн. "Олеся".
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Хо Хол
Хо Хол
А чего расследовать-то? Янукович же на пару с Путиным стреляли из гостиницы Украина. А, стоп. На тот момент гостиница Украина контролировалась майдановцами. Хм...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хо Хол, это были агенты кремля гру, завербованные путеным ещё в 2004-м))))
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