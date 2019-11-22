Голодування через справи Майдану: Бутусов звернувся із жорсткою вимогою до Ради

Верховна Рада України повинна без будь-яких вагань ухвалити законопроєкт, який дозволить у повному складі перевести з Офісу генпрокурора управління спецрозслідування у справах Майдану до складу ДБР.

Про це заявив у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов. У такий спосіб він висловив підтримку адвокату сімей Героїв Небесної Сотні Євгенії Закревській, яка раніше оголосила голодування заради відновлення розслідування злочинів на Майдані.

До того ж, за його словами, таке ж політичне рішення Ради потрібноі щодо розслідування подій в Іловайську у 2014 році.

Юрій Бутусов

"Зміна слідчих у такій великій і складній справі як Майдан – це ризик. Поки новий їхній склад розбереться – пройде багато-багато місяців. І немає гарантій, що зможуть розібратися. Та й генпрокурор частину справ щодо Майдану збирається передати в інший підрозділ. Закон Ради потрібен, щоб у повному складі перевести до ДБР усіх слідчих, враховуючи звільненого главу управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. Це збереже логіку розслідування", – написав він.

Також журналіст звернувся з проханням до народних депутатів – ухвалити поправку про переведення до Держбюро розслідувань у повному складі групи слідчих Головної військової прокуратури, яка весь цей час займалася розслідуванням щодо Іловайська.

"Офіс генпрокурора легковажно звільнив слідчого Олега Марущака, який починав справу за Іловайськ із листопада 2014-го, і володіє найбільшою інформацією про те, що трапилося серед усіх співробітників правоохоронних органів. Його звільнення надовго паралізує розслідування – нова людина входитиме в курс усього дуже довго, і не факт, що увійде. Логічно, щоб цю справу довів до суду саме той слідчий, який почав", – переконаний Бутусов

За його словами, у справі Іловайська є всі матеріали щодо дій посадових осіб і, що найголовніше, докази агресії з боку Російської Федерації, а також нападу її військ на ЗСУ.

"У суді щодо Іловайська буде встановлений факт – Росія атакувала, Росія вбивала українських воїнів, Росія несе відповідальність і повинна відповідати перед нашою країною і рідними загиблих", – заявив журналіст.

А також зазначив, що водночас дивно виглядатиме політичне керівництво України, яке вело і веде переговори про мир із агресором. Він переконаний, що в цій справі дуже важливо відновити справедливість.

"Усі чутки та домисли треба розвіяти фактами й документами, і справа з убивств українців на Майдані, і справа з убивств українців під Іловайськом – повинні дійти до суду, правда?" – риторично підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до поновлення розслідування злочинів щодо Майдану. Про своє рішення вона оголосила в політичній програмі "Право на владу" в четвер, 21 листопада, в ефірі телеканалу "1+1".

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