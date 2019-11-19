"Голодні особистості!" Засновник УБОЗу розкрив таємницю поліції в Україні

В Україні система правоохоронних органів не зовсім справляється з існуючим обсягом роботи, багато в чому, через свою заполітизованість.

Оскільки люди, які прийшли до влади після Майдану, використовують правоохоронців для вирішення своїх проблем. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив відомий український оперативник Валерій Кур, який є одним із засновників кримінальної розвідки Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ).

За його словами, сьогодні серед злочинців з'являються "голодні" особистості, які готові вбити за копійки і живуть не "за поняттями" злочинного світу. Подібна ситуація призводить до кримінальних розбірок, як це було у "лихі 90-ті".

Валерій Кур заявив про заполітизованість правоохоронних органів в Україні

"Зараз я бачу різку поляризацію у злочинному середовищі. Вже немає найвищого рівня професіоналізму. Навпаки, є дуже примітивна форма злочинності, яка не скорочується, а кількість її членів збільшується після початку військових дій. Це одна крайність, а друга – "білокомірцеві" – вихідці з тіньового бізнесу, з того ж середовища ОПГ (комсомольці, оперативники, військові, "цеховики-тіньовики"), які вільно або мимоволі пішли з площини контролю держави", – сказав Кур.

На його думку, цих особистостей у кінці 80-х держава "викинула" у так званий вільний ринок, і вони перетворилися в якусь субкультуру під назвою "злочинність". Водночас невеликий відсоток тих, хто "вижив", очолили реальний, але на 60-90% – тіньовий капітал. І до 2019 року вони організували систему політичного контролю над економікою.

Валерій Кур job-sbu.org

"Після Євромайдану здавалося, що відносини зі злочинністю будуть жорсткими і категоричними – закон один для всіх. Але змінилися тільки "смотрящі" за майданчиками, які були організовані на піку влади "сім'ї" Віктора Януковича, і в тіньовому порядку знімали гроші з усіх сфер діяльності в Україні", – пояснив він.

Силовик наголосив, що порівняно з "домайданівським" часом ріст злочинності в Україні не підвищився до катастрофічного рівня. Однак знизилася протидія держави.

Після Євромайдану відносини зі злочинністю не стали жорсткими і категоричними patrioty.org.ua

"У населення – десятки мільйонів одиниць зброї і вибухових речовин на руках. Головною протидіючою ланкою має бути МВС. А виходить, що недореформованість, корупція, бюрократія та інші чинники й призводять до того, що політично заангажоване Міністерство стало інструментом у руках політичної та економічної структури, і там не до боротьби зі злочинністю", – вважає Кур.

За його словами, відсоток розкриття злочинів в Україні дуже низький. А статистика обманює – кількість злочинів настільки велика, що заяви просто не встигають реєструвати, або ж не роблять цього навмисне.

"Причина одна – заполітизованість і призначення на керівні посади, особливо в силові відомства, у 2014 році за квотним принципом, пакетом. Бізнесмени-політики, які втекли тоді у силові відомства, зараз контролюють тіньовий бізнес, і тому розбірки відбуваються через те, що немає адекватної відповідальності з боку держави. Політичне керівництво МВС теж має відношення до тіньового бізнесу", – запевняє засновник УБОЗу.

Вулична, побутова злочинність в Україні зашкалює fakty.ua

Він підкреслив, що поки в Україні не припиниться ця політизація правоохоронних органів – ситуація ніяк не зміниться.

"Якщо узурпація триватиме, системою продовжать керувати політичні або фінансові групи, суспільство довго не витримає. Зокрема й інститути управління державою. Я вже спостерігаю конфлікт: молода поросль, яка прийшла сьогодні, не терпить старих "понять", заробітку на тіньовому бізнесі. Гарант, незважаючи на дуже сильну спробу "тіньовиків" і так званих олігархів тиснути на нього, не хоче відповідати перед державою за них", – навів приклад Кур.

Валерій Кур: "Старий злочинний світ залишився" УНІАН

Однак, зазначив він, навіть якщо президент, який пообіцяв замінити все старе керівництво, особливо в правоохоронній системі, не почне реальну судово-правову реформу, – наше суспільство не дозволить скотитися до стану повного кримінального "безчинства".

"Я бачу, що зараз є реальний рух у прокуратурі, і підтримую дії генпрокурора. Ситуація в СБУ теж не виглядає катастрофічно. Судова реформа, так-сяк, під тиском громадських організацій і гаранта зокрема, намагається якось відбутися. Прибрати з МВС політичну складову – й одразу ж зміниться ситуація. А позитивніший прогноз можливий, якщо в МВС знайдуться професіонали, здатні тримати у вуздечці вплив злочинного світу, незважаючи на політизованість", – підсумував Валерій Кур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні. За його словами, для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати складний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп'ютер. Це призвело б до значних витрат.

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