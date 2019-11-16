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16 листопада • оновлено в 18:04
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/ Розслідування

Викрадення не було! Історія з главою "Укрексімбанку" отримала несподіваний поворот

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Главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка, про "викрадення" якого в Києві повідомили 16 листопада, насправді затримали співробітники СБУ за дорученням ГПУ в рамках кримінального провадження.

Йдеться про розслідування скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК (створення злочинної організації, привласнення коштів і легалізація злочинним шляхом), інформує пресслужба Служби безпеки України в Telegram.

"Ніякого викрадення одного з членів правління АТ "Укрексімбанк" не було ... Затримання відбувалося виключно в рамках чинного законодавства", – підкреслюється в повідомленні.

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Вказується, що затриманого поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Справу веде Генеральна прокуратура України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києва невідомі побили й викрали чоловіка. Його заштовхали в чорний Ford Transit і відвезли в невідомому напрямку.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Служба безпеки України Офіс генерального прокурора України затримання
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что значит Дело ведёт Генпрокуратура, расследует? Так вроде следственные функции у прокуратуры упраздняются. Или решили напоследок капусты срубить.
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