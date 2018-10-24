"Гірше, ніж КДБ": правозахисники вимагають відставки керівництва НАБУ і САП

Розслідування Національного антикорупційного бюро України політично вмотивоване, супроводжуються пропагандистською кампанією і "вкиданням" в публічну сферу даних негласних слідчих заходів. Це є грубим порушенням українського законодавства і міжнародних стандартів прав людини, передає портал "Права людини" .

Про це під час прес-конференції в Києві заявили відомі правозахисники Євген Захаров з Харківської правозахисної групи, Уповноважений Президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс. Також вони зробили офіційне звернення до директора НАБУ А.Ситника і керівника САП Н.Холодницького з вимогою об'єктивно розслідувати факти політичного переслідування, незаконні дії працівників НАБУ і САП, а також - відставки керівників антикорупційних органів.

Так, на думку правозахисників, три справи НАБУ проти народного депутата Георгія Логвинського є політично мотивованими. Це підтверджується результатами аналізу, проведеного експертами Харківської правозахисної групи. Також, за словами правозахисників, неправдива інформація, яку поширює Антикорупційне бюро, шкодить репутації не тільки окремих людей, а й державних органів і в цілому країни, зокрема - на міжнародному рівні. Надалі ця інформація активно використовується Російською Федерацією для впливу на Раду Європи та інші міжнародні структури.

"За Радянського Союзу КДБ переслідувало дисидентів і правозахисників, ми все це бачили ще тоді. Тепер у нас ситуація, коли НАБУ просто зловживає законом, а контролю за ними просто немає", - порівняв методи роботи антикорупційних органів з прийомами КДБ Євген Захаров.

У свою чергу, Мустафа Джемілєв підтвердив, що сфальсифіковані проти Логвинського дані активно використовуються країною-агресором в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

"НАБУ підкидає матеріали нашого ворога по дискредитації активних людей, які захищають національні інтереси нашої країни", - заявив Джемілєв.

Євген Захаров наголосив, що незаконні дії Національного антикорупційного бюро відбуваються при потуранні Антикорупційної прокуратури, а керівники НАБУ і САП ігнорують звернення правозахисників. Тому в подальшому вони будуть звертатися в міжнародні організації, щоб припинити практику порушення законів і прав людини антикорупційними органами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розпочала розслідування за фактом незаконної фіксації Національним антикорупційним бюро розмови Романа Насірова з його адвокатами, що є втручанням у діяльність захисника.