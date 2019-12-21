Героїня "Ополченочки": суд виніс скандальне рішення щодо одіозної терористки "ДНР"

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області дав три роки умовно відомій терористці "ДНР" Світлані Дрюк ("Ветерок"), яка нібито перейшла на сторону України.

Як повідомляється на сайті суду, рішення було ухвалене 16 грудня. Зокрема, обвинувачена і прокурор ГПУ затвердили угоду про визнання винуватості та призначення Дрюк покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

"Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винною громадянку в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Звинувачення в цьому кримінальному провадженні підтримувалося Генеральною прокуратурою України", – сказано в повідомленні суду.

Зокрема, обвинувачена в період 2014-2018 років брала участь в діяльності терористичної організації в якості "заступника начальника штабу 11 Дунайсько-Єнакіївського полку 1 армійського корпусу народного ополчення ДНР". Вона займалася підбором і навчанням "добровольців" для участі в бойових діях проти ЗСУ.

"Вказана особа неодноразово висвітлювалася ЗМІ незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР" як приклад жінки-військовослужбовця. З метою приховування факту своєї участі в терористичній організації "ДНР" обвинувачена отримала і використовувала для ідентифікування позивний "Ветерок", – нагадали в суді.

Терористка Світлана Дрюк "Гордон"

За даними суду, в ході розслідування Дрюк визнала провину в скоєнні вказаного злочину і викрила незаконну діяльність більше 20 кадрових російських військових, які перебували на тимчасово окупованій території Донецької області й брали участь у веденні агресивної війни проти України. Також вона озвучила інформацію про постачання бойової техніки з території РФ на Донбас.

Примітно, що окупанти зняли про терористку "Ветерок" пропагандистський фільм "Ополченочка". Крім того, вона була частою героїнею пропагандистських сюжетів.

На скандальне рішення суду відреагував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Ополченочка". Три роки умовно. Ось і все", – обурився він м'яким вироком для терористки, яка воювала проти захисників України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дрюк перейшла на сторону України і розпочала співпрацю з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

У "народній міліції ДНР" безглуздо відреагували на перехід Дрюк на сторону України і нарвалися на глузування в мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Юрій Радковець заявляв, що перед тим, як називати Дрюк легендарною, потрібно було провести ретельну перевірку даних, аж до чуток про неї у лавах терористів.

Дрюк називали символом "Новоросії". Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівський" блокбастер "Ополченочка".

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