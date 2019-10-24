Генерал вказав на дивну обставину в загибелі "Сенсея"

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив: не можна виключати, що граната, через яку загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов, могла бути приведена кимось в небезпечний стан.

"Я не виключаю, що ця граната кимось була приведена в такий стан, що могла вибухнути абсолютно несподівано для самого "Сенсея", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

У той же час генерал сказав, що більш правдоподібною йому представляється версія про необережне поводження зі зброєю.

Віктор "Сенсей" Дегтярьов

На думку Богдана, ветеран АТО міг переоцінити свої сили і проявити недбалість, яка коштувала йому життя. "Очевидно, він був упевнений в тому, що може надійно і безпечно діяти з гранатою. Тому і допустив необережне поводження", – припустив генерал.

У цьому контексті він зауважив, що легендарний ветеран АТО не виконав вимог "Статуту, українського законодавства і, врешті-решт, здорового глузду", які забороняють мати бойову зброю поза зоною бойових дій.

"На жаль, ми змушені констатувати, що цей герой АТО не виконав ці статутні, законодавчі та громадянські вимоги, і допустив таку трагедію", – сказав Богдан.

"Ветеранським організаціям, які опікуються долею своїх побратимів, слід було б теж звернути на це увагу і провести відповідну роботу в своєму середовищі з метою попередження аналогічних випадків в майбутньому", – підкреслив він.

Генерал додав: "Схоже, що тут не було ані конфлікту, ані спецоперації".

Разом з тим він визнав, що ситуація здається досить дивною. "Все-таки дивно, що людина, яка знаходилася на фронті, яка мала навички поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, вчинила саме так і сталося те, що сталося".

"У країні, яка знаходиться в стані зовнішньої агресії з боку Російської Федерації, виключати нічого не можна", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, ввечері у вівторок, 22 жовтня, в центрі Києва, на вулиці Пушкінській, пролунав вибух. Загинуло двоє людей, серед яких – легендарний учасник АТО, колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас", засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

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