"Депутат парламенту" анексованого Криму Юрій Гемпель закликав американських політиків "перестати множити міфи про півостров", намагаючись поставити під сумнів його нібито російський статус.

Про це повідомляє "РИА Новости". Таким чином представник окупаційної влади відповів на заяву генерала США Бена Ходжеса про неприйнятність претензій Москви на півострів.

"Владі і політикам США час припинити множити міфи навколо Криму, намагаючись задурманити свідомість західної спільноти, ставлячи під сумнів російський статус півострова. Всім відомо, що Крим – це історична і невід'ємна частина Росії", – огризнувся Гемпель.

Окупантів розлютила історична правда про Крим

"Крим повернувся до складу Росії в результаті "референдуму", завдяки якому півострів не піддався репресіям із боку Києва, а ось сам факт передачі Криму до складу України викликає багато питань", – додав він.

"Депутат" звинуватив американського генерала в нібито лукавстві через розмови про претензії Росії.

"На південь України Росія не претендує. Донецьк і Луганськ – це внутрішня проблема Києва. Вони фактично пішли зі складу України через головотяпство київської влади, яка розв'язала "громадянську" війну", – видав пособник окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ходжес заявив, що Росія не може претендувати на півострів, тому що до правління імператриці Катерини II її "там і не було".

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