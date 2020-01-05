Головна Новини
6 січня • оновлено в 02:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"На південь України Росія не претендує": окупантів розлютила історична правда про Крим

1.9т
Читати матеріал російською

"Депутат парламенту" анексованого Криму Юрій Гемпель закликав американських політиків "перестати множити міфи про півостров", намагаючись поставити під сумнів його нібито російський статус.

Про це повідомляє "РИА Новости". Таким чином представник окупаційної влади відповів на заяву генерала США Бена Ходжеса про неприйнятність претензій Москви на півострів.

"Владі і політикам США час припинити множити міфи навколо Криму, намагаючись задурманити свідомість західної спільноти, ставлячи під сумнів російський статус півострова. Всім відомо, що Крим – це історична і невід'ємна частина Росії", – огризнувся Гемпель.

Новини
У Британії Крим "віддали" Росії: дипломати розкрили перші подробиці скандалу

Окупантів розлютила історична правда про Крим

Окупантів розлютила історична правда про Крим

"Крим повернувся до складу Росії в результаті "референдуму", завдяки якому півострів не піддався репресіям із боку Києва, а ось сам факт передачі Криму до складу України викликає багато питань", – додав він.

"Депутат" звинуватив американського генерала в нібито лукавстві через розмови про претензії Росії.

"На південь України Росія не претендує. Донецьк і Луганськ – це внутрішня проблема Києва. Вони фактично пішли зі складу України через головотяпство київської влади, яка розв'язала "громадянську" війну", – видав пособник окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
26
7
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Россиян не разозлила тyпость американского сoлдaфона, опять вы врeтe. Учитывая наличие под боком целую страну xoxлопpидypков, как-то перестаешь удивляться. Непонятно, на кой ляд им пытаются что-то объяснить? Дypaка учить - только портить. Пусть говорят. Реалий то это не изменит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
почему якобы российский статус?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги